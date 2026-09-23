Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μία γυναίκα, ηλικίας 32 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον οικισμό Βίτωλη στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30 και πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, η γυναίκα απομακρύνθηκε από πολίτες και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα.