Αθηνά Οικονομάκου: Όσα είπε για τα αρνητικά σχόλια στα social media και τον έγγαμο βίο με τον Μπρούνο Τσερέλα/ βίντεο Happy Day

Για τα αρνητικά σχόλια στα social media, τον έγγαμο βίο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα ταξίδια τους μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εγώ δεν το παίρνω προσωπικά ό, τι και να μου πουν, γιατί την ιστορία μου δεν την ξέρει κανείς. Είναι καθαρά θέμα του ανθρώπου που σκέφτεται έτσι. Είναι ένα δικό του πρόβλημα. Είναι ένα δηλητήριο που έχει μέσα του και αυτό κάνει μόνο κακό στον ίδιο», είπε για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να λαμβάνει στα social media.

H Aθηνά Οικονομάκου στο κέντρο της Αθήνας, τον περασμένο Μάιο/ NDP

Στη συνέχεια, εξήγησε πως κάνει πολλά posts γιατί είναι η δουλειά της. «Ποστάρω πολύ και είναι και η δουλειά μου όμως. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δουλεύω. Το να μου πει κάποιος για παράδειγμα, φτάνει πια με τόσες αναρτήσεις είναι σαν να λέω εγώ σε εσάς, μην πας αύριο στη δουλειά. Φτάνει», επισήμανε η ηθοποιός στο Happy Day.

Όσον αφορά στη ζωή μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, είπε ότι είναι πολύ ωραία και πως προσπαθεί να ταξιδεύει όταν δεν έχει τα παιδιά.

«Είναι πολύ ωραίος (σ.σ ο έγγαμος βίος). Είμαι αρκετά μέσα στο αεροπλάνο. Όταν δεν έχω τα παιδιά, προσπαθώ να ταξιδεύω. Έρχεται και ο Μπρούνο. Γενικότερα προσπαθούμε να ζούμε μια όμορφη ζωή», ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου.

Το ζευγάρι μένει μαζί, μοιράζοντας τη ζωή του μεταξύ Μιλάνου και Αθήνας. «Για εμάς που μας αρέσουν τα ταξίδια και που έχουμε μια πολύ απαιτητική καθημερινότητα, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο. Μέχρι τώρα δεν μας έχει δυσκολέψει, οπότε αυτό είναι αρκετό», κατέληξε η ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο παρουσία ελάχιστων καλεσμένων στην Πλάκα, τον περασμένο Μάιο. Στα τέλη Ιουνίου, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στην Πάρο, πραγματοποιώντας στο νησί ένα τριήμερο γλέντι για όλους τους φίλους, συνεργάτες και συγγενείς.