Ένα σπάνιο ντοκουμέντο με πρωταγωνιστή τον 22χρονο τότε Γιώργο Μαζωνάκη έφερε στο φως η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Στο βίντεο, ο αείμνηστος τραγουδιστής βρίσκεται στο σχολείο του στη Νίκαια και ερμηνεύει το τραγούδι «Με τα μάτια να το λες» μπροστά σε μαθητές, οι οποίοι σιγοτραγουδούν την πρώτη του μεγάλη επιτυχία.

Ανάμεσα στο ακροατήριο βρισκόταν και η Ρούλα Χάμου, αποκαλύπτοντας ότι το γύρισμα αυτό έγινε το μακρινό 1993 για τον «Πρωινό Καφέ» με τη Ρούλα Κορομηλά.

«Και κάναμε ένα γύρισμα στο σχολείο του στη Νίκαια, στον Κορυδαλλό, με τους καθηγητές του και τους παλιούς του συμμαθητές. Εκείνο τον καιρό δούλευα για τον ΑΝΤ1. Ήμουν στον Πρωινό Καφέ με τη Ρούλα Κορομηλά, η οποία τον λάτρεψε. Τον πήρα τηλέφωνο και οργανώσαμε αυτό το γύρισμα στο σχολείο του στον Κορυδαλλό, γιατί ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ δεμένος με τη γειτονιά του και με την οικογένειά του. Λάτρευε, επαναλαμβάνω, και την οικογένεια και τη γειτονιά του και ο ίδιος επέλεξε να γυρίσουμε εκεί στα παλιά», δήλωσε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τιμούσε με κάθε αφορμή τη γειτο

Αυτά λοιπόν τα πλάνα από το μακρινό 1993 ανήκουν σε μια χρυσή εποχή, χρυσή από την ακτινοβολία του Γιώργου και από την καρδιά του Γιώργου που ακτινοβολούσε καλοσύνη, χαρά της ζωής και τον είχαμε ονομάσει τον χρυσό γελαστό παιδί. Αυτό το παιδί είχε φως, είχε ακτινοβολία, είχε λάμψη από την πρώτη στιγμή. Τον θυμάμαι πάντα σαν ένα διάπλατο, ανοιχτό χαμόγελο και εξέπεμπε μεγάλη καλοσύνη η φωνή του. Δεν μπορώ να πω τότε ότι ήταν απόλυτα ταυτόσημη με την εμφάνιση, γιατί η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ μοντέρνα. Ήταν ακόμη σχεδόν εφηβική. Ο Γιώργος ήταν μόλις 22 ετών, ίσως και μικρότερος και η φωνή ανήκε σε έναν κλασικό παραδοσιακό λαϊκό τραγουδιστή», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, διηγήθηκε μια αστεία ιστορία από τα παλιά, την οποία θυμάται ακόμα με χαμόγελο και αγάπη: Ήξερε λοιπόν πολύ καλά την πολύ στενή μου σχέση, την σχέση αγάπης που είχα, την φιλική και επαγγελματική με τον Νότη Σφακιανάκη. Και όταν πηγαίναμε με τη Χαρά Σαφαρίκα και τη γραμματέα του Νότη να τον επισκεφθούμε στα διάφορα μαγαζιά που τραγουδούσε, σταμάταγε το πρόγραμμά μας, έλεγε διάφορα αστεία τραγούδια κι έλεγε Πού πάτε εσείς οι δύο και εσύ με το καπέλο. Εδώ δεν είναι του Σφακιανάκη, εδώ είναι του Μαζωνάκη.

Η Ρούλα Χάμου θυμάται ιστορίες από τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Ρούλα Χάμου αποκάλυψε, ακόμα, μία φράση που της είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης και της έκανε εντύπωση: «Ο Γιώργος από τη νεανική του ηλικία ήταν ένας άνθρωπος ανήσυχος, σκεπτόμενος αλλά όχι βαρύς. Μου έκανε τεράστια εντύπωση μια φράση που είπε ότι δεν έχω φίλους, γιατί ο πραγματικός φίλος είναι αυτός που μπορείς να του πεις όσα δεν λέγονται, όχι αυτά που λέγονται.

«Από ό, τι είπε ο ίδιος. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μέλος της οικογένειας μπορεί να κρίνει και να αξιολογήσει. Δεν ξέρουμε τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι και τι τους οδήγησε να προβούν σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι φειδωλοί. Το καλλιτεχνικό έργο του Μαζωνάκη ήταν τεράστιο, όπως και το αποτύπωμά του στην κοινωνία και να αφήσουμε την οικογένεια να πενθήσει με την ησυχία της. Ξέρω ότι αγαπούσε υπερβολικά την οικογένειά του. Ήταν πάρα πολύ δεμένος μαζί τους και εκείνοι μαζί του», τόνισε.