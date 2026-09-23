Άση Μπήλιου: Η φθινοπωρινή ισημερία & ο Ήλιος στο ζώδιο του Ζυγού

Όσα είπε στο Stars System για τη γενέθλια χρονιά των Ζυγών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε στη φθινοπωρινή ισημερία και την είσοδο του Ήλιου στο ζώδιο του Ζυγού.
  • Μωρά που γεννήθηκαν μέχρι τις 03:03 είναι Παρθένοι, ενώ μετά τις 03:04 είναι Ζυγοί.
  • Η γενέθλια χρονιά των Ζυγών θα είναι απαιτητική αλλά και αξέχαστη, με σημαντικές εξελίξεις.
  • Ο Κρόνος απέναντι από τους Ζυγούς σημαίνει αναγκαία ξεδιάλεγμα στις σχέσεις και συνεργασίες.
  • Τα οικονομικά των Ζυγών θα βελτιωθούν από τον Δεκέμβριο και μετά.

Για τη φθινοπωρινή ισημερία που ταυτίζεται με το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιο του Ζυγού μίλησε η Άση Μπήλιου στο σημερινό Stars System (Καθημερινά στις 09:00 στο Star).

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Μάλιστα, η αστρολόγος αναφέρθηκε και στα μωράκια που γεννήθηκαν σήμερα, καθώς κάποια ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου και κάποια στο ζώδιο του Ζυγού.

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«Να πω ότι αν γεννήθηκαν μωράκια σήμερα μέχρι τις 03:03 τα ξημερώματα είναι Παρθένοι, ενώ όσα γεννήθηκαν από τις 03:04 τα ξημερώματα κι έπειτα είναι Ζυγοί. Δε συμβαίνει κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Για σήμερα μιλάω, γι' αυτήν τη συγκεκριμένη χρονιά», τόνισε.

Άση Μπήλιου: Η φθινοπωρινή ισημερία & ο Ήλιος στο ζώδιο του Ζυγού

Άση Μπήλιου για τη γενέθλια χρονιά των Ζυγών: «Θα τη θυμάστε και μετά από χρόνια»

Μιας που ο Ήλιος πέρασε στον Ζυγό και για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες οι Ζυγοί θα έχουν την τιμητική τους, η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε στη γενέθλια χρονιά τους. 

«Αυτά τα γενέθλιά σας, αγαπητοί μου Ζυγοί, είναι από αυτά που θα θυμάστε και μετά από χρόνια. Πάντα. Όταν έχουμε γενέθλια και βρίσκεται ο Κρόνος σε κάποια θέση είτε απέναντί μας, όπως βρίσκεται για εσάς τώρα τους Ζυγούς είτε μας κάνει τετράγωνο είτε είναι στο ζώδιό μας, είναι χρονιές που δεν τις ξεχνάμε και συνήθως είναι χρονιές που είναι πιο απαιτητικές. Όμως το "απαιτητικές" δε σημαίνει ότι δεν είναι και καλές. Απαιτητική είναι μια χρονιά που παντρεύεσαι, που κάνεις παιδί, που παίρνεις μια προαγωγή, που φτιάχνεις τη δική σου επιχείρηση, που φτιάχνεις το σπίτι σου ή αγοράζεις ένα σπίτι. Όλα αυτά απαιτητικά είναι», επισήμανε η Άση Μπήλιου. 

«Ο Κρόνος είναι πολύ σημαντικός πλανήτης, άρα δεν θέλω να μου στεναχωριέστε επειδή τον έχετε απέναντί σας. Το ότι τον έχετε απέναντί σας σημαίνει ότι κάνετε τα ξεδιάλεγμα για σας μέσα σ' αυτή τη γενέθλια χρονιά. Σε ό, τι έχει να κάνει με τις σημαντικές σας σχέσεις συνεργασίες, να δείτε τελοσπάντων πώς και ποιος μπορεί να σταθεί επάξια στο πλευρό σας. Να πω ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου μαζέψτε τα χεράκια σας, επαναξιολογείστε έσοδα, έξοδα, δείτε διακανονισμούς, τακτοποιήσεις, χρέη. Τα οικονομικά θα βελτιωθούν από τον Δεκέμβριο και μετά και εννοείται μέχρι του χρόνου, καθώς ο Δίας θα βρίσκεται στον Λέοντα, εσείς μπορείτε να μετρήσετε και ανθρώπους που πραγματικά είναι στο πλευρό σας, φίλους και συνεργάτες, αλλά και να υλοποιήσετε ένα στόχο σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο», συμπλήρωσε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

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