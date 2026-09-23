First Dates: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 - Tι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο επιστρέφει στην οθόνη του Star!

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First Dates: Δείτε το trailer για το πρώτο επεισόδιο της σεζόν, που θα προβληθεί απόψε στις 21:00 στο Star

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Το First Dates επιστρέφει στην οθόνη του Star! Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επιστρέφει πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα  πρώτο ραντεβού το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

FIRST DATES - ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Απόψε, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21.00 
και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

First Dates: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 - Tι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

First Dates: Τι θα δούμε απόψε Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

Το πιο ρομαντικό εστιατόριο της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του! Το First Dates επιστρέφει με ανανεωμένη διάθεση, ρομάντζο, χιούμορ, τρυφερές στιγμές και τη γνώριμη γλυκιά αμηχανία των πρώτων ραντεβού. Η maitre d'amour Ζεν, μαζί με την αγαπημένη της ομάδα, υποδέχεται  για άλλη μία σεζόν εργένηδες και εργένισσες από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, για ένα πρώτο ραντεβού που θα τους μείνει αξέχαστο!

Στο First Dates κάθε γνωριμία μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας ιστορίας αγάπης… εξάλλου, σε ένα πρώτο ραντεβού τα πάντα μπορούν να συμβούν!

First Dates: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 - Tι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Στην πρεμιέρα του First Dates «ποδαρικό» κάνει η 22χρονη Όλγα, φοιτήτρια Νομικής με αγάπη για τον χορό, τα τατουάζ και την τέχνη. Δεν φοβάται τις ρομαντικές κινήσεις, αρκεί να μην είναι εκείνη που θα τις κάνει όλες! Η τύχη φαίνεται να είναι με το μέρος της, καθώς απέναντι της στο τραπέζι θα βρεθεί ο Γιώργος, ένα αγόρι που δηλώνει κυνηγός, αλλά κρύβει μια ρομαντική ψυχή! Η κουβέντα κυλάει όμορφα και εύκολα, τα vibes είναι θετικά και το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι αμοιβαίο. Το ερώτημα, όμως, παραμένει ένα: θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού;

Η Χρύσα, με τα εντυπωσιακά βαμμένα ροζ μαλλιά και την «ανεβασμένη» διάθεσή της, δηλώνει… «σχεσάκιας» και έχει ήδη βρει το ιδανικό μέρος για να γνωρίσει τον επόμενο έρωτά της: το First Dates! Λατρεύει τα πάρτι και αναζητά ένα αγόρι που να αγαπά εξίσου τη διασκέδαση! Ο Γρηγόρης έχει αρκετό καιρό να κάνει σχέση και παρά το άγχος του για το ραντεβού, είναι σίγουρος πως θα το απολαύσει! Η συνάντησή του με τη Χρύσα πολύ γρήγορα θα τον χαλαρώσει. Άλλωστε, πολλοί μεγάλοι έρωτες ξεκινούν με… πεταλούδες στο στομάχι!

Ο Μανώλης έρχεται από τα Φάρσαλα και είναι ένας άντρας που αγαπάει τη ζωή και την καλοπέραση! Είναι ένας άνθρωπος «ανοιχτό βιβλίο» και αναζητά την κατάλληλη γυναίκα, που θα θέλει να «ξεφυλλίσει» τις σελίδες του! Η Μαίρη θέλει να περιβάλλεται από θετική ενέργεια και προτεραιότητά της είναι η ευτυχία της! Θα τη βρει, άραγε, στα μάτια του Μανώλη;

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και ένα κοινό ζητούμενο: ο έρωτας από το πρώτο ραντεβού! 

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

First Dates: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 - Tι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με  ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ. 

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!
Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!
Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο  ματιά! 

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου  ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει  μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται! 

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.
Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!
Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!
Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr


FIRST DATES - ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
Απόψε, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21.00
και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός
Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη
Project Manager: Μάνος Βουράκης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions 

#FirstDatesGR #StarChannelTV

https://www.facebook.com/FirstDatesGreece 
https://www.instagram.com/firstdatesgreece/ 
https://twitter.com/FirstDatesGR
https://www.tiktok.com/@firstdatesgr


https://www.star.gr/tv/psychagogia/first-dates
https://www.star.gr/tv/corporate/press-room
 

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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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