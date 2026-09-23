Οι αναρτήσεις που έκανε η 25χρονη Πηνελόπη στα social media πριν από τη δολοφονία της στην Ηγουμενίτσα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς σε ορισμένες από αυτές φαίνεται να αποτυπώνεται η ψυχολογική της κατάσταση το διάστημα πριν από το έγκλημα. Την ίδια ώρα νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη σχέση της 25χρονης με τον 27χρονο πρώην σύντροφό της από μαρτυρίες από το περιβάλλον της.

Στις αναρτήσεις της, η Πηνελόπη είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων στην απογοήτευση και την εμπιστοσύνη, ενώ μία από τις τελευταίες δημοσιεύσεις της έγινε την ίδια ημέρα που δολοφονήθηκε.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Οι αναρτήσεις της 25χρονης πριν τη δολοφονία

Στις 21 Αυγούστου, η Πηνελόπη είχε γράψει: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε».

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι αναρτήσεις που έκανε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Αυγούστου, ανέφερε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου», ενώ έξι ημέρες πριν από τη δολοφονία της, η 25χρονη έκανε ακόμη μία ανάρτηση στο προφίλ της, γράφοντας: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ».

Αίσθηση προκαλεί και η ανάρτηση που έκανε την ημέρα της δολοφονίας της. «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα, δεν σταματάει να υπάρχει. Ε;», έγραψε η Πηνελόπη λίγες ώρες πριν πέσει νεκρή.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: «Ακούγαμε φωνές και φασαρίες»

Γειτόνισσα του ζευγαριού περιέγραψε, σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», ότι από το σπίτι ακούγονταν κατά διαστήματα φωνές και καβγάδες.

«Έκανε φασαρίες αυτός. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακώνονταν, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινόταν. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε, αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν», ανέφερε.

Η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα

Ο θείος της 25χρονης, από την πλευρά του, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί οικονομικών διαφορών ανάμεσα στη νεαρή γυναίκα και τον πρώην σύντροφό της.

«Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς… Δεν είχαν θέμα οικονομικό και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα», δήλωσε.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: «Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι»

Συγκλονισμένος από την απώλεια εμφανίστηκε και συνάδελφος της 25χρονης, μιλώντας για μια μορφωμένη νέα γυναίκα που είχε σπουδάσει βιολογία και εργαζόταν στον τομέα που είχε επιλέξει.

«Είχε σπουδάσει, ήταν βιολόγος και είχε έρθει να εργαστεί στο αντικείμενό της. Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο, εργαζόταν στο αντικείμενό της, είχε τις ευκαιρίες της και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε», σημείωσε.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Προσπάθησε να αμυνθεί

Συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι, μεταξύ των οποίων επτά στην πλάτη, διαπιστώθηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση της 25χρονης.

Οι αρχές θεωρούν ότι οι αναρτήσεις της 25χρονης αντανακλούν την ψυχολογία της λίγο πριν από τη δολοφονία της

Η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό της ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης. Η 25χρονη έφερε δύο τραύματα στην περιοχή του τραχήλου, ενώ τραυματισμοί εντοπίστηκαν επίσης στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, το συγκεκριμένο εύρημα συνδέεται με προσπάθεια άμυνας απέναντι στην επίθεση.

Τρία από τα τραύματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα βαθιά, καθώς η λεπίδα είχε εισχωρήσει σχεδόν σε όλο το μήκος της.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή, με μήκος λεπίδας περίπου 7,5 εκατοστά.

Καθοριστικό για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου ήταν το εύρημα των κακώσεων στον τράχηλο. Η νεκροψία - νεκροτομή έδειξε τρώση μεγάλων αγγείων της περιοχής, με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία και τον θάνατο της 25χρονης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγγενείς της 25χρονης διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του 27χρονου ότι του χρωστούσε χρήματα

Κακώσεις καταγράφηκαν ακόμη στο ήπαρ, το στομάχι και τον αριστερό πνεύμονα.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Η ομολογία του 27χρονου και η αρχική εκδοχή

Ο 27χρονος πρώην σύντροφος της 25χρονης έχει ομολογήσει ότι τη μαχαίρωσε ύστερα από έντονο διαπληκτισμό. Οι δυο τους είχαν σχέση και είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα.

Ο ίδιος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα, όπως υποστήριξε, προκειμένου να συζητήσει με την πρώην σύντροφό του για μια οικονομική διαφορά που είχαν. Το ραντεβού τους έγινε σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της πόλης.

Αρχικά, ο 27χρονος φέρεται να έδωσε διαφορετική εκδοχή στις Αρχές. Στις 21:44 τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι δύο άτομα είχαν δεχθεί επίθεση με μαχαίρι από τέσσερις αγνώστους.

Το τηλεφώνημα έγινε μόλις πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό μιας νεαρής γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο τραυματισμένο. Ο ίδιος είχε προκαλέσει τραύματα στον εαυτό του και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Στον ανακριτή την Πέμπτη ο 27χρονος

Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς φέρεται να είχε στην κατοχή του ναρκωτικά δισκία.

Ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο κατηγορούμενος, και του άσκησε την ποινική δίωξη.

Ο 27χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, ζήτησε τον διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα από τα τραύματα που είχε προκαλέσει στον εαυτό του ήταν βαθύτερο, ενώ έχει αναφερθεί και τραυματισμός στον αριστερό πνεύμονα.