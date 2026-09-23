Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Γενέθλια με την οικογένειά της στο σπίτι της

Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και την τούρτα της

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Το καλοκαίρι της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στη Νάξο μέσα από στιγμιότυπα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της στο σπίτι με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τους γιους της.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα στα social media, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις ευχές και την αγάπη που δέχτηκε.
  • Η Σπυροπούλου και ο Σταθοκωστόπουλος ξεκίνησαν τη σχέση τους το καλοκαίρι του 2020 και παντρεύτηκαν το 2022.
  • Ο πρώτος γιος τους, Βλάσσης, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, ενώ περιμένουν τον δεύτερο γιο τους τον Ιούλιο του 2024.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα χθεσινά της γενέθλια στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τους γιους της.

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Στη συνέχεια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα, ποζάροντας μπροστά από την τούρτα της μαζί με τα δύο παιδιά της.

Γενέθλια για την παρουσιάστρια!

Γενέθλια για την παρουσιάστρια!

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που έχει γύρω της, αλλά και για τις αμέτρητες ευχές που δέχτηκε για ακόμα μία χρονιά.

«Ευγνωμοσύνη. Αυτό αισθάνομαι. Πιο γεμάτη από ποτέ, με αγκαλιές από ανιδιοτελή αγάπη και αληθινά χαμόγελα. Δε φαντάζεστε πόσες φορές τραγουδήσαμε και σβήσαμε την τούρτα.

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Το καλύτερο πάρτι μου. Εμείς. Σας ΥΠΕΡΡΡΡ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που με πλημμυρίζετε από ευχές και χαρά για ακόμα μια χρονιά, που μου δίδαξε πολλά! Σας αγαπώ», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

 

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Το χρονικό της σχέσης τους

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γνώριζε από παλιά τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, ωστόσο η σχέση τους αναπτύχθηκε το καλοκαίρι του 2020, κατά τη διάρκεια κοινών τους διακοπών. Η ανάγκη να βλέπουν ο ένας τον άλλον τους οδήγησε γρήγορα στη συγκατοίκηση. Το φθινόπωρο του 2021 ξεκίνησαν τις πρώτες τους δημόσιες εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι. 

Στις 2 Οκτωβρίου 2022, λίγο πριν γίνουν για πρώτη φορά γονείς, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Ο πρωτότοκος γιος τους γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και πήρε το όνομα Βλάσσης. Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2024, η οικογένειά τους μεγάλωσε κι άλλο με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους, Βασίλη.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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