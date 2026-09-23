Αντώνης Ρέμος: Κινείται νομικά κατά influnecer - Τι είπε ο δικηγόρος του

Την κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Ρέμος προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά influencer που δημοσίευσε ανυπόστατους ισχυρισμούς στο TikTok.
  • Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανακοίνωσε ότι θα σταλεί εξώδικο καλώντας την influencer να αποσύρει τις δηλώσεις της και να ζητήσει συγγνώμη.
  • Η influencer ισχυρίστηκε ότι θυμάται περιστατικό από το 1999 που σχετίζεται με νοσηλεία του Ρέμου, κάτι που ο δικηγόρος χαρακτήρισε ως ψέματα.
  • Ο Ρέμος είναι δημόσιο πρόσωπο αλλά υπάρχει κόκκινη γραμμή στην κριτική, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.
  • Αν η TikToker ζητήσει συγγνώμη, δεν θα προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες.

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Αντώνης Ρέμος μετά από βίντεο που δημοσίευσε γνωστή influencer στο TikTok, εκτοξεύοντας ανυπόστατους ισχυρισμούς σε βάρος του.

Το θέμα παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον δικηγόρο του αγαπημένου τραγουδιστή, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να ξεκαθαρίζει πως η πλευρά του καλλιτέχνη δεν πρόκειται να αφήσει το ζήτημα να πέσει στα μαλακά.

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Όπως αποκάλυψε ο γνωστός ποινικολόγος, εντός των ημερών θα σταλεί εξώδικο στη νεαρή TikToker, καλώντας την να αποσύρει όσα είπε και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

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«Ο Αντώνης Ρέμος είναι δημόσιο πρόσωπο και συνηθισμένος στην κριτική. Όμως υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που ξεπεράστηκε. Γράφτηκαν εξωφρενικά ψέματα που τον δυσφημούν και έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρακόπουλος.

Στο επίμαχο βίντεο, η influencer ισχυρίστηκε ότι θυμάται περιστατικό από το 1999 -όταν η ίδια ήταν μόλις 7 ετών- αφήνοντας σοβαρούς υπαινιγμούς για νοσηλεία του τραγουδιστή.

«Πρόκειται για αισχρά ψέματα, δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Αφήνει υπαινιγμούς και τον κόσμο να υποθέτει χίλια δυο πράγματα για μια υποτιθέμενη εισαγωγή στο νοσοκομείο πριν από 25 χρόνια», τόνισε ο δικηγόρος του.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως αν η TikToker ανακαλέσει, ο Αντώνης Ρέμος δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες: «Θα της δώσουμε τη δυνατότητα με το εξώδικο να ζητήσει συγγνώμη. Αν το κάνει, δεν θα κατατεθεί ούτε μήνυση ούτε αγωγή».

Από την πλευρά του, ο δημοφιλής ερμηνευτής επιλέγει μέχρι στιγμής να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αφήνοντας τον νομικό του εκπρόσωπο να χειριστεί την υπόθεση.

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