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Καταρρακτώδης βροχή στη Θεσσαλονίκη πριν την έναρξη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές για τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας.
  • Ξεχωριστή στιγμή ήταν το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον Ρέμο να ερμηνεύει το "Ανήκω σε Μένα".
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρά την κακοκαιρία και την καθυστέρηση λόγω βροχής.
  • Συμμετείχαν επίσης γνωστοί καλλιτέχνες όπως η Δέσποινα Βανδή και η Καίτη Γαρμπή.
  • Η συναυλία προσέλκυσε κόσμο από πολλές περιοχές της Ελλάδας και το εξωτερικό, με οθόνες που κάλυπταν δύο χιλιόμετρα.

Πλημμύρισε από κόσμο η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να δίνουν το «παρών» στη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με αφορμή τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο στον δημοφιλή τραγουδιστή, με τον Αντώνη Ρέμο να μην κρύβει τη συγκίνησή του. «Γιώργο, έφυγες νωρίς», είπε εμφανώς συγκινημένος και ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι «Ανήκω σε Μένα».

Η αναφορά του Αντώνη Ρέμου στον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες Intime (Γιάννης Παπανίκος)

Γιώργος Μαζωνάκης - Αντώνης Ρέμος

Στη μεγάλη συναυλία συμμετείχαν επίσης γνωστοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδή, η Καίτη Γαρμπή, η Μαντώ και ο Κώστας Χατζής.

Αντώνης Ρέμος - Καίτη Γαρμπή

O Aντώνης Ρέμος και η Καίτη Γαρμπή στη συναυλία της Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία Eurokinissi 

Η Μαντώ τραγούδησε στη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο

Η Μαντώ τραγούδησε στη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο / Φωτογραφία Eurokinissi 

Αντώνης Ρέμος: Λαοθάλασσα παρά την κακοκαιρία

Η βραδιά ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς η έντονη βροχή που έπεσε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο μεγάλος συνωστισμός στις κερκίδες, δημιούργησαν προβληματισμό για την ασφάλεια των θεατών.

Όταν τελικά ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή, το πλήθος τον αποθέωσε: «Τα καταφέραμε. Εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες, γιατί όλα τα κατακτήσαμε με πολλή δυσκολία», είπε ο τραγουδιστής.

Κοσμοπλημμύρα στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

 

Η συναυλία συγκέντρωσε κόσμο όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν στην πόλη, ενώ αρκετοί ήταν και οι επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οι οθόνες κάλυπταν μια απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων, επιτρέποντας σε χιλιάδες θεατές να παρακολουθήσουν τη συναυλία από μεγαλύτερη απόσταση.

«Θα είμαι συνέχεια εδώ, δεν θα αλλάξω αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δείχνουν τη δύναμή τους», είπε ο Αντώνης Ρέμος, απευθυνόμενος στο κοινό.

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