Καταρρακτώδης βροχή στη Θεσσαλονίκη πριν την έναρξη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Πλημμύρισε από κόσμο η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να δίνουν το «παρών» στη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με αφορμή τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο στον δημοφιλή τραγουδιστή, με τον Αντώνη Ρέμο να μην κρύβει τη συγκίνησή του. «Γιώργο, έφυγες νωρίς», είπε εμφανώς συγκινημένος και ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι «Ανήκω σε Μένα».

Φωτογραφίες Intime (Γιάννης Παπανίκος)

Στη μεγάλη συναυλία συμμετείχαν επίσης γνωστοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδή, η Καίτη Γαρμπή, η Μαντώ και ο Κώστας Χατζής.

O Aντώνης Ρέμος και η Καίτη Γαρμπή στη συναυλία της Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία Eurokinissi

Η Μαντώ τραγούδησε στη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο / Φωτογραφία Eurokinissi

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Η βραδιά ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς η έντονη βροχή που έπεσε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο μεγάλος συνωστισμός στις κερκίδες, δημιούργησαν προβληματισμό για την ασφάλεια των θεατών.

Όταν τελικά ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή, το πλήθος τον αποθέωσε: «Τα καταφέραμε. Εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες, γιατί όλα τα κατακτήσαμε με πολλή δυσκολία», είπε ο τραγουδιστής.

Η συναυλία συγκέντρωσε κόσμο όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν στην πόλη, ενώ αρκετοί ήταν και οι επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οι οθόνες κάλυπταν μια απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων, επιτρέποντας σε χιλιάδες θεατές να παρακολουθήσουν τη συναυλία από μεγαλύτερη απόσταση.

«Θα είμαι συνέχεια εδώ, δεν θα αλλάξω αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δείχνουν τη δύναμή τους», είπε ο Αντώνης Ρέμος, απευθυνόμενος στο κοινό.