Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» Του Huxley Στο ΔΙΠΥΛΟΝ

Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» του Aldous Huxley από 29/10 στο ΔΙΠΥΛΟΝ

Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου σκηνοθετεί το δυστοπικό αριστούργημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.26 , 20:25 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν σε πανικό» - Τι θα υποστηρίξει η γιατρός
12.09.26 , 19:55 Citroën Classic Tour: Τιμή στα εμβληματικά της μοντέλα
12.09.26 , 19:36 Σέρρες: Πώς έγινε η ένοπλη απόδραση βαρυποινίτη
12.09.26 , 19:26 Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» του Aldous Huxley από 29/10 στο ΔΙΠΥΛΟΝ
12.09.26 , 18:55 Γιώργος Μαζωνάκης: Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του
12.09.26 , 18:28 Geely EX5: Στην κορυφή των ηλεκτρικών D-SUV τον Ιούλιο
12.09.26 , 18:19 Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες
12.09.26 , 18:04 Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί, μετά από συμβάν σε πισίνα
12.09.26 , 17:37 Γιώργος Μαζωνάκης: «"Πρώτα ο Θεός και μετά εγώ", έλεγε ο γιατρός»
12.09.26 , 17:36 Γιώργος Μαζωνάκης – Γωγώ Μαστροκώστα: Ξέγνοιαστοι σε μια νύχτα του 2007
12.09.26 , 17:13 Καινούργιου για Μαζωνάκη: «Ήταν μέρος του soundtrack της ζωής μου»
12.09.26 , 17:01 Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν
12.09.26 , 16:53 Πάολα: Με ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη
12.09.26 , 16:05 Μαζωνάκης: Μυστήριο με την ποσότητα αδρεναλίνης που του χορηγήθηκε
12.09.26 , 16:00 Επαγγελματική άνοδος και χρήματα: Τα ζώδια που ευνοούνται τον Σεπτέμβριο
Επαγγελματική άνοδος και χρήματα: Τα ζώδια που ευνοούνται τον Σεπτέμβριο
Καινούργιου για Μαζωνάκη: «Ήταν μέρος του soundtrack της ζωής μου»
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
Γιώργος Μαζωνάκης – Γωγώ Μαστροκώστα: Ξέγνοιαστοι σε μια νύχτα του 2007
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν σε πανικό» - Τι θα υποστηρίξει η γιατρός
Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» Του Huxley Στο ΔΙΠΥΛΟΝ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» (Brave New World) του Άλντους Χάξλεϊ, ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα, μεταφέρεται στη σκηνή του Θέατρου ΔΙΠΥΛΟΝ τη σεζόν 2026-2027 σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Γραμμένο το 1932, το βιβλίο που επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση εξουσίας και ανθρώπινης ελευθερίας, εξακολουθεί να συνομιλεί ανησυχητικά με το παρόν, φωτίζοντας έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η κατανάλωση και η καταναγκαστική ευτυχία λειτουργούν ως μηχανισμοί ελέγχου.  

Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» του Aldous Huxley από 29/10 στο ΔΙΠΥΛΟΝ

Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου, μια πολύ δυναμική δημιουργός της νέας γενιάς με σύγχρονη πολιτική ματιά, έντονο αισθητικό αποτύπωμα και τη δική της σκηνική ταυτότητα, επιχειρεί -με πρωταγωνιστές τους Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριο Κρητικόπουλο, Τάσο Λέκκα, Καλλιρρόη Μυριαγκού και Βασίλη Μηλιώνη- μια σύγχρονη θεατρική συνομιλία με τον προφητικό λόγο του Χάξλεϊ μεταφέροντας στη σκηνή όχι μόνο το δυστοπικό σύμπαν του έργου, αλλά και τα ερωτήματα που αυτό εξακολουθεί να γεννά:

Πόσο εύκολα αποδεχόμαστε μηχανισμούς ελέγχου στη ζωή μας;

Υπάρχει άραγε ελπίδα να ξυπνήσουμε κάποτε ελεύθεροι από τον εφιάλτη μιας επιβεβλημένης ευτυχίας;

Και μπορούν οι ξεχασμένες τελετουργίες του παρελθόντος να λειτουργήσουν ως μνήμη και αντίσταση σε έναν κόσμο απόλυτης κανονικότητας;

Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» του Aldous Huxley από 29/10 στο ΔΙΠΥΛΟΝ

Η υπόθεση του έργου

Το έργο παρουσιάζει μια κοινωνία απόλυτης σταθερότητας, όπου η τεχνολογία, η επιστήμη και η οργάνωση της ζωής έχουν εξαλείψει τον πόνο, την αμφιβολία και κάθε μορφή υπαρξιακής σύγκρουσης. Οι άνθρωποι ανήκουν σε προκαθορισμένες τάξεις, μεγαλώνουν με την αρχή ότι «όλοι ανήκουν σε όλους» και εκπαιδεύονται να αποφεύγουν κάθε μορφή ουσιαστικού συναισθηματικού δεσμού. Ο έρωτας, όπως τον γνωρίζουμε, δεν έχει θέση σε έναν κόσμο που φοβάται τη βαθιά σύνδεση και προωθεί τη διαρκή, επιφανειακή απόλαυση. Οι πολίτες εξουσιάζονται μέσα από την καταναγκαστική ευτυχία, την κατανάλωση, τη διασκέδαση και ένα φάρμακο που εξαφανίζει κάθε ίχνος δυσφορίας. Όταν όμως κάποιοι αρχίζουν να αμφισβητούν αυτό το σύστημα, αποκαλύπτεται το πραγματικό τίμημα της «τελειότητας»: η απώλεια της ελευθερίας, της αλήθειας και της ανθρώπινης ευαλωτότητας.
Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο έλεγχος της τεχνολογίας πάνω στον άνθρωπο — και τι σημαίνει τελικά να είσαι πραγματικά ελεύθερος;

Σκηνοθετικό σημείωμα της Αικατερίνης Παπαγεωργίου:

Ο «Θαυμαστός καινούριος κόσμος» είναι μια υπόσχεση: μια ζωή χωρίς πόνο. Και ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο επικίνδυνος. Ο Χάξλεϊ δείχνει πώς αυτή η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη -να μην πονάμε και να μην απογοητευόμαστε- μπορεί να γίνει εργαλείο εξουσίας. Όχι μέσα από τη βία και την απαγόρευση, αλλά μέσα από την ευχαρίστηση και την κατανάλωση. Η εξουσία εδώ δεν σε αναγκάζει αλλά σου χαμογελά και σε καθησυχάζει. Σε αποπροσανατολίζει ώστε να μη χρειαστεί ποτέ να σταθείς και να δεις τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου. Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, το έργο δεν μοιάζει με επιστημονική φαντασία αλλά με σύγχρονο πολιτικό θρίλερ.
Η παράσταση προσπαθεί να μας μεταφέρει ακριβώς σε αυτή τη σύγκρουση των μορφών εξουσίας: ανάμεσα σε αυτό που επιβάλλεται και σε αυτό που προσφέρεται, ανάμεσα στην καταπίεση και στην αποχαύνωση. Σε έναν κόσμο που βιώνει πολέμους, προσφυγικές μετακινήσεις και διαρκείς κρίσεις, το ερώτημα του Χάξλεϊ επιστρέφει πιο επιτακτικό από ποτέ: Πόσο εύκολα είμαστε διατεθειμένοι να ανταλλάξουμε την ελευθερία μας με την αίσθηση της ασφάλειας;

Το σύμπαν του Aldous Huxley

Το σκοτεινό φουτουριστικό σύμπαν του Aldous Huxley διαμόρφωσε ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών, συνδέοντας τη λογοτεχνία της δυστοπίας με τη rock μουσική, την pop κουλτούρα και τη σύγχρονη οπτικοακουστική αφήγηση. Από το τραγούδι Brave New World των Iron Maiden και το ομώνυμο άλμπουμ των Styx μέχρι τις τηλεοπτικές μεταφορές του έργου από το BBC και τη σύγχρονη τηλεοπτική σειρά του Peacock, ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» εξακολουθεί να διαπερνά τη σύγχρονη κουλτούρα και να επηρεάζει τη μουσική, τον κινηματογράφο και τη συλλογικό φαντασιακό γύρω από το μέλλον. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το έργο επιστρέφει διαρκώς στο παρόν, σαν μια πολιτισμική προφητεία για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η επιθυμία και η ελευθερία βρίσκονται σε διαρκή διαπραγμάτευση.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου
Θεατρική Διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα
Μουσική: Jeph Vagner
Κίνηση: Χρυσηίς Λιατζιβίρη
Φώτα: Στέλλα Κάλτσου
Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Χαριτοπούλου
Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη
Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Καμαρινοπούλου
Διοίκηση - Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία
Διαχείριση παραγωγών - Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου
Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος & The Young Quill 
 
Ερμηνεύουν: Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκκας, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μηλιώνης

Η παράσταση «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
INFO
Θέατρο Δίπυλον
Σαμουήλ Καλογήρου 2, Θησείο
 
Μέρες & Ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00
Κυριακή στις 20:00
 
Τιμές Εισιτηρίων:
18 & 20 ευρώ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πέρσες» Στον Φούρνο: Μια Διαφορετική Θεατρική Εμπειρία
Εξοδος
Φαίδων Καστρής: Επιστρέφει με τους «Πέρσες» του Αισχύλου
Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό
Εξοδος
Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό
Γιώτα Βοζίκη: Έτοιμη για την «Premiera» της στον Βόλο
Εξοδος
Γιώτα Βοζίκη: Έτοιμη για την «Premiera» της στον Βόλο
Σαίξπηρ για παιδιά
Εξοδος
5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο
Μωρά στη Φωτιά στην Τεχνόπολη
Εξοδος
«Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη
Καλύτερα Να Σου Βγει Το Μάτι
Εξοδος
«Καλύτερα να σου βγει το μάτι», από την ομάδα loopes στο studio Μαυρομιχάλη
Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς
Εξοδος
«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο
Η Αλεξία Κουδιγκέλη στη Θεσσαλονίκη
Εξοδος
Όταν η γυναίκα γίνεται χρώμα: Η Αλεξία Κουδιγκέλη στη Θεσσαλονίκη
1984 Δια Χειρός Γιώργου Παπαγεωργίου: Από 12/10 Στο ΔΙΠΥΛΟΝ
Εξοδος
1984 δια χειρός Γιώργου Παπαγεωργίου: Από 12 Οκτωβρίου στο ΔΙΠΥΛΟΝ
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top