Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Λυκαβηττού |

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Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό
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Μία από τις πιο ιδιαίτερες & ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής συναντά μία από τις σημαντικότερες φωνές της Γαλλίας. Ο Good Job Nicky θα είναι το opening act στη μεγάλη συναυλία του Slimane, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, σε μια βραδιά όπου η φωνή και η ερμηνεία βρίσκονται στο επίκεντρο. Και δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστή επιλογή. Με μια φωνή που αναγνωρίζουν όλοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό από τις πρώτες νότες και μια καλλιτεχνική ταυτότητα που δεν ακολουθεί εύκολες συνταγές, ο Good Job Nicky έχει χαράξει από νωρίς τη δική του διαδρομή.

Εσωτερικός αλλά ταυτόχρονα εκρηκτικός, ευαίσθητος χωρίς να χάνει τη δύναμή του, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην pop, τη soul και τις σύγχρονες διεθνείς επιρροές, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό. Στις live εμφανίσεις του, αυτή η ταυτότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Στον Λυκαβηττό, ο Good Job Nicky θα επιλέξει να αφήσει τη φωνή και τη μουσική να μιλήσουν χωρίς περιττά φίλτρα. Με τη συνοδεία πιάνου, θα παρουσιάσει ένα set που θα αναδείξει την ερμηνευτική του δύναμη και τις διαφορετικές αποχρώσεις της φωνής του, σε μια εμφάνιση που «συνομιλεί» ιδανικά με τον χαρακτήρα και την αισθητική της βραδιάς. Ο Slimane επιστρέφει στην Αθήνα με το «Ένα πιάνο. Μια φωνή» – 10 Years Tour, γιορτάζοντας δέκα χρόνια μουσικής πορείας. Μετά την τεράστια απήχηση του «Mon Amour» στη Eurovision 2024 και τις δύο συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλλάς τον χειμώνα του 2025, ο Γάλλος καλλιτέχνης ανεβαίνει αυτή τη φορά στον Λυκαβηττό μαζί με τον στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο.   

Μια φωνή» του Slimane, μία ακόμη φωνή, με το πιάνο στο πλευρό της, θα ακουστεί δυνατά πάνω από την Αθήνα.

Η φωνή του Good Job Nicky.

Πληροφορίες παράστασης

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 μ.μ.

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GOOD JOB NICKY
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SLIMANE
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