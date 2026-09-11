Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς σώζουμε ένα βρέφος από πνιγμονή

Οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να γνωρίζουμε

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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς Σώζουμε Ένα Βρέφος Από Πνιγμονή
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (12/9) και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες, παρουσιάζει μέσα από νέο ενημερωτικό βίντεο τις βασικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση πνιγμονής βρέφους από ξένο σώμα.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 8 χρήσιμες οδηγίες για την ασφάλεια στο νερό

To βίντεο του Ε.Ε.Σ:

@hellenicredcross Πνιγμονή σε βρέφος: Ξέρεις πώς να αντιδράσεις; Ο Διασώστης, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ζεκή Μεμέτ Αλή, παρουσιάζει τις σωστές και άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφος. Η γνώση Πρώτων Βοηθειών μπορεί να σώσει μια ζωή. ❤️ #hellenicredcross #redcross #firstaid #πρωτεςβοηθειες #ΕλληνικόςΕρυθρόςΣταυρός ♬ πρωτότυπος ήχος - Hellenic Red Cross

Ο διασώστης, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Ε.Ε.Σ., κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, παρουσιάζει, βήμα προς βήμα, τον σωστό τρόπο αντίδρασης όταν ένα βρέφος έχει καταπιεί ξένο σώμα και δεν μπορεί να αναπνεύσει, επιδεικνύοντας τις κατάλληλες τεχνικές, όπως τα χτυπήματα στην πλάτη και τις θωρακικές συμπιέσεις.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς σώζουμε ένα βρέφος από πνιγμονή

Μέσα από την πρακτική επίδειξη αναδεικνύεται η καθοριστική σημασία της άμεσης και σωστής παρέμβασης σε ένα περιστατικό πνιγμονής, καθώς η γνώση των Πρώτων Βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια μέχρι την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Χρήσιμες οδηγίες προστασίας σε περίπτωση σεισμού

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πώς σώζουμε ένα βρέφος από πνιγμονή

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με μακρά και αναγνωρισμένη παρουσία στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει υψηλής ποιότητας σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής του.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. και δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://www.redcross.gr/protes-voitheies/

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