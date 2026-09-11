Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το έτος 2027.

Το πρόγραμμα καλύπτει τους υποψηφίους των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ

Παρασκευή 28-5-2027

Μάθημα Γενικής Παιδείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Δευτέρα 31-5-2027

Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Τετάρτη 2-6-2027

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Παρασκευή 4-6-2027

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Σάββατο 29-5-2027

Νέα Ελληνικά

Τρίτη 1-6-2027

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Πέμπτη 3-6-2027

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 5-6-2027

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Δευτέρα 7-6-2027

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Τετάρτη 9-6-2027

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Ναυτικές Μηχανές

Παρασκευή 11-6-2027

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)

Ψηφιακά Συστήματα

Σάββατο 12-6-2027

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων για τους υποψηφίους και ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι στις 08:30 π.μ, ενώ η ώρα προσέλευσης έως τις 08:00 π.μ.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο το οποίο διαρκεί 4 ώρες.

Τα θέματα και η εξεταστέα ύλη είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών & Μουσικών Μαθημάτων 2027 (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)

Δευτέρα 14-6-2027

Αγγλικά (Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.)

Τρίτη 15-6-2027

Ελεύθερο Σχέδιο (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)

Τετάρτη 16-6-2027

Γραμμικό Σχέδιο (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)

Πέμπτη 17-6-2027

Γαλλικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)

Παρασκευή 18-6-2027

Γερμανικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)

Σάββατο 19-6-2027

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.)

Τρίτη 22-6-2027

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)

Τετάρτη 23-6-2027

Ισπανικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)

Πέμπτη 24-6-2027

Ιταλικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)

Ώρες Προσέλευσης & Διάρκεια Εξετάσεων:

Προσέλευση:

Έως τις 08:00 π.μ. για μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.

Έως τις 09:30 π.μ. για μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Διάρκεια :

Ξένες γλώσσες: 3 ώρες.

Σχέδια (Ελεύθερο και Γραμμικό): 6 ώρες.

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 3 ώρες και 30 λεπτά.

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ

Ως προθεσμία διεξαγωγής της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 14-6-2027 μέχρι και την Παρασκευή 25-6-2027.