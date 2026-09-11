Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το έτος 2027.
Το πρόγραμμα καλύπτει τους υποψηφίους των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ
Παρασκευή 28-5-2027
- Μάθημα Γενικής Παιδείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Δευτέρα 31-5-2027
- Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
- Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Τετάρτη 2-6-2027
- Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Παρασκευή 4-6-2027
- Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ
Σάββατο 29-5-2027
- Νέα Ελληνικά
Τρίτη 1-6-2027
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Πέμπτη 3-6-2027
- Ανατομία-Φυσιολογία II
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Σάββατο 5-6-2027
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Δευτέρα 7-6-2027
- Υγιεινή
- Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
- Στοιχεία Μηχανών
Τετάρτη 9-6-2027
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Ναυσιπλοΐα ΙΙ
- Ναυτικές Μηχανές
Παρασκευή 11-6-2027
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)
- Ψηφιακά Συστήματα
Σάββατο 12-6-2027
- Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Η ώρα έναρξης των εξετάσεων για τους υποψηφίους και ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι στις 08:30 π.μ, ενώ η ώρα προσέλευσης έως τις 08:00 π.μ.
Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο το οποίο διαρκεί 4 ώρες.
Τα θέματα και η εξεταστέα ύλη είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών & Μουσικών Μαθημάτων 2027 (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)
Δευτέρα 14-6-2027
- Αγγλικά (Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.)
Τρίτη 15-6-2027
- Ελεύθερο Σχέδιο (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)
Τετάρτη 16-6-2027
- Γραμμικό Σχέδιο (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)
Πέμπτη 17-6-2027
- Γαλλικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)
Παρασκευή 18-6-2027
- Γερμανικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)
Σάββατο 19-6-2027
- Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.)
Τρίτη 22-6-2027
- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)
Τετάρτη 23-6-2027
- Ισπανικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)
Πέμπτη 24-6-2027
- Ιταλικά (Ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.)
Ώρες Προσέλευσης & Διάρκεια Εξετάσεων:
Προσέλευση:
Έως τις 08:00 π.μ. για μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.
Έως τις 09:30 π.μ. για μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Διάρκεια:
- Ξένες γλώσσες: 3 ώρες.
- Σχέδια (Ελεύθερο και Γραμμικό): 6 ώρες.
- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.
- Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 3 ώρες και 30 λεπτά.
Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ
Ως προθεσμία διεξαγωγής της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 14-6-2027 μέχρι και την Παρασκευή 25-6-2027.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.