Έτοιμη για την πρώτη φθινοπωρινή εκδρομή: Τι ρούχα να πάρεις μαζί!

Ο καιρός του φθινοπώρου είναι ιδανικός για εκδρομές και μικρές αποδράσεις από την πόλη. Αλλά είναι και απρόβλεπτος και μπορεί σε μια μέρα να ζήσετε όλα τα καιρικά φαινόμενα. Δείτε όσα πρέπει να πακετάρετε στη βαλίτσα σας για στιλ και άνεση, ώστε να είστε προετοιμασμένες για όλα!

Ετοιμάζεστε για διήμερη φθινοπωρινή εξόρμηση; Δείτε όσα πρέπει να πακετάρετε στη βαλίτσα σας για στιλ και άνεση, ώστε να είστε προετοιμασμένες για όλα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μικρές αποδράσεις – μεγάλη απόλαυση

Κάθε εκδρομή, κάθε απόδραση, όσο μικρή κι αν είναι γίνεται ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Η επιλογή του τι να φορέσω ήταν μέρος αυτής της τελετουργίας. Κάθε σύνολο ήταν μια «ήσυχη» απόφαση να νιώσω φροντισμένη, προστατευμένη και λίγο λαμπερή μέσα μου.

Κάθε εκδρομή, κάθε απόδραση, όσο μικρή κι αν είναι γίνεται ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Επιλέξτε τα κατάλληλα ρούχα και αξεσουάρ / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι να πάρεις σε μια μικρή βαλίτσα: επιλογές που ηρεμούν

Υπάρχει μια ξεχωριστή αίσθηση άνεσης όταν πακετάρεις ελαφριά. Ένα μικρό τσαντάκι σε αναγκάζει να είσαι στοχευμένη. Σου προτείνω ένα structured crossbody ή μια άνετη belt bag — κάτι που κρατά τα απαραίτητα χωρίς να σε βαραίνει.

Τα απαραίτητα:

Πορτοφόλι, ταυτότητα, εισιτήριο/κάρτα μεταφοράς.

Κινητό και μικρή φορητή μπαταρία.

Βάλσαμο χειλιών και tinted moisturizer.

Συμπαγής ομπρέλα ή εύπλαστο αδιάβροχο.

Μεταξωτό φουλάρι: ζεσταίνει το λαιμό ή σε καλύπτει αν χρειαστεί.

Μικρό κουτί πρώτων βοηθειών: επιθέματα, παυσίπονο, φάρμακα.

Επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού (συμπαγές, αν γίνεται).

Σνακ: μπάρες ξηρών καρπών ή φρούτων.

Για μια φθινοπωρινή απόδραση επιλέξτε ρούχα από τη φθινοπωρινή παλέτα: ώχρα, βαθύ πράσινο, απαλό κρεμ — ταιριάζουν με το φως της εποχής / Φωτογραφία: Unsplash.com

Έξυπνοι συνδυασμοί που αναδεικνύουν το στιλ σου

Όταν ντύνομαι για μια φθινοπωρινή απόδραση σκέφτομαι ιστορίες σε στρώσεις— μια βάση, ένα statement και μία cozy εξωτερική στρώση που προσαρμόζεται. Διάλεξε από τη φθινοπωρινή παλέτα: ώχρα, βαθύ πράσινο, απαλό κρεμ — ταιριάζουν με το φως της εποχής.

Επιλογή Α — Casual εξερευνήτρια

Βάση: μαλακό skinny τζίν ή ψηλόμεσο παντελόνι.

Τοπ: μακρυμάνικη λεπτή πλέξη ή βαμβακερό T-shirt.

Layer: oversized cardigan ή cropped μάλλινο σακάκι.

Παπούτσια: αδιάβροχα δερμάτινα sneakers ή ankle boots.

Αξεσουάρ: crossbody, μικροί κρίκοι, μεταξωτό φουλάρι

Τα φθινοπωρινά απογεύματα μπορούν να σε εκπλήξουν με ήλιο και αμέσως μετά με μερικές ψιχάλες. Το μυστικό είναι οι ευέλικτες μεσαίες στρώσεις και υδατοαπωθητικά εξωτερικά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Επιλογή Β — Ρομαντική περιπλανήτρια

Βάση: midi φούστα ή πλεκτό φόρεμα.

Τοπ: λεπτό ζιβάγκο κάτω από το φόρεμα ή μπλούζα με απαλά μανίκια.

Στρώση: trench coat ή μάκρος παλτό.

Παπούτσια: μπότες με τακούνι ή loafers με αντιολισθητική σόλα.

Αξεσουάρ: belt bag crossbody, μπερέ αν θέλεις παιχνιδιάρικο τόνο.

Επιλογή Γ — Πρακτική και κομψή

Βάση: tailored joggers ή straight-leg παντελόνι.

Τοπ: αναπνεύσιμο μακρυμάνικο T-shirt, ίσως με γιλέκο.

Στρώση: γιλέκο, μαρινιέρα ή ελαφρύ καπιτονέ μπουφάν.

Παπούτσια: slip-on μπότες ή Chelsea boots.

Αξεσουάρ: μικρό σακίδιο, σκούφος για τον αέρα.

Ντύσιμο για μεταβαλλόμενο καιρό: από τον ήλιο στην ξαφνική βροχή

Τα φθινοπωρινά απογεύματα μπορούν να σε εκπλήξουν με ήλιο και αμέσως μετά με μερικές ψιχάλες. Το μυστικό είναι οι ευέλικτες μεσαίες στρώσεις και υδατοαπωθητικά εξωτερικά.

Επίλεξε trench ή αδιάβροχο με αποσπώμενη κουκούλα.

Απόφυγε τα ακατέργαστα σουέτ χωρίς επεξεργασία — προτίμησε δέρμα με προστασία ή λάστιχο.

Το μεταξωτό φουλάρι προστατεύει από τον ήλιο και τη βροχή.

Τα γυαλιά ηλίου είναι μικρή, στιλάτη κίνηση.

Από ζέστη σε δροσιά: γρήγορα κόλπα

Μια στιγμή μπορεί να είσαι στον ήλιο και την επόμενη να φυσάει. Έτσι γλιτώνεις το κρυολόγημα:

Βάσεις από αναπνεύσιμα υφάσματα (βαμβάκι, μπανάνα, λεπτό μαλλί).

Μία βαριά και μία ελαφριά στρώση — βγάζεις τη βαριά και τη βάζεις στην τσάντα.

Ρολάρεις μανίκια όταν ζεσταίνεσαι, ξεδιπλώνεις όταν νιώθεις να κρυώνεις.

Παπούτσια ισορροπίας θερμότητας και διαπνοής.

Χρώμα και υφή: μικρές λεπτομέρειες που σε ανεβάζουν

Tip: Ανάμειξε απαλές πλέξεις με πιο βαριά υφάσματα. Ένα μουσταρδί φουλάρι ή μια κόκκινη τσάντα είναι οι μικροί φρουροί για στυλ που σε αναδεικνύει.

Πηγή: Allyou.gr