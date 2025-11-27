Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου μοιράστηκε με το κοινό τις πιο φρέσκες αστρολογικές προβλέψεις, επικεντρώνοντας στην ορθή πορεία του Κρόνου στο ζώδιο των Ιχθύων, που αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τα μεταβλητά ζώδια – Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθείς.

Η έγκριτη αστρολόγος με το χαρακτηριστικό της ενθουσιασμό, ανέφερε πως ο Κρόνος «φεύγει» επιτέλους από ανάδρομη πορεία, γεγονός που θα φέρει ανακούφιση και ξεκαθάρισμα σε διάφορους τομείς της ζωής.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Το Σάββατο σηματοδοτεί το κρίσιμο σημείο αλλαγής, και για τα μεταβλητά ζώδια, η μετακίνηση αυτή συνοδεύεται από μια «μεγαλύτερη περιπέτεια», εξαιτίας της παρουσίας του Ποσειδώνα στον ίδιο ζωδιακό τομέα.

Η ίδια τόνισε πως η επερχόμενη ορθή πορεία του Κρόνου αποτελεί την «τελική ευθεία» για όσους είχαν νιώσει την πίεση της ανάδρομης πορείας, και είναι μια ευκαιρία να κλείσουν κύκλους και να προχωρήσουν μπροστά.

Παράλληλα, έδωσε πρακτικές συμβουλές για κάθε ζώδιο, ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο την ενέργεια αυτής της αστρολογικής μετακίνησης.

Τα μεταβλητά ζώδια, λοιπόν, μπορούν να περιμένουν μια περίοδο «αποχωρισμού» από ό,τι τους κρατούσε πίσω, ενώ η συνολική ενέργεια του διαστήματος υπόσχεται ξεκαθαρίσματα και νέες προοπτικές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
