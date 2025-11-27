Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Η είσοδος στην premium compact κατηγορία γίνεται πιο προσιτή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 17:39 Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας
27.11.25 , 17:04 Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
27.11.25 , 16:56 Κεντέρης: «Μόνο στα αθλητικά δρώμενα θα με δείτε. Συνεχίζω να γυμνάζομαι»
27.11.25 , 16:50 Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών
27.11.25 , 16:49 «Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor
27.11.25 , 16:22 Κατερίνα Γκαγκάκη: «Είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο 690 μέρες»
27.11.25 , 16:20 Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
27.11.25 , 16:08 Jeep Compass: Αποκαλύπτουμε τα μυστικά του νέου μοντέλου
27.11.25 , 16:03 Ποιος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του;
27.11.25 , 16:01 Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
27.11.25 , 15:57 Παναγιώταρου - Λυκούδης: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια
27.11.25 , 15:44 Αλλαγές στις διαθήκες: Τι είναι οι «κληρονομικές συμβάσεις»
27.11.25 , 15:38 First Dates: Θέλει μία κοπέλα σε ρυθμούς rock n' roll! - Δείτε το trailer
27.11.25 , 15:33 Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
27.11.25 , 15:22 Λένα Δροσάκη: Κατάπια τη γλώσσα μου όταν ο γιος μου μού ζήτησε αδερφάκι
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Audi Financial Services, παρουσιάζει ένα νέο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης για όλη τη γκάμα του Audi A3, με σταθερό επιτόκιο 4% για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το νέο πρόγραμμα μειώνει αισθητά το κόστος απόκτησης ενός Audi A3 – Sportback ή A3 allstreet – και φέρνει πιο κοντά το όνειρο ενός premium compact μοντέλου Audi, με ξεκάθαρους και ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Η γκάμα Audi A3, που περιλαμβάνει τα A3 Sportback και A3 allstreet, συνδυάζει δυναμικό σχεδιασμό, premium εσωτερικό με υλικά υψηλής ποιότητας, κορυφαίες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Η εντυπωσιακή σχεδίαση στο εμπρός και πίσω μέρος, η δυναμική σιλουέτα και οι ευρύχωροι, λειτουργικοί χώροι, συναντούν προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας που κρατούν τον οδηγό πάντα online. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γκάμα Audi A3 Sportback και A3 allstreet στο https://www.audi.gr

Το πρόγραμμα Auto Credit Audi Now 4% απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες και ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Audi A3. Βασίζεται σε χρηματοδότηση διάρκειας 24 μηνών, με ελάχιστη προκαταβολή 10%, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στη μηνιαία δόση και στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου.

Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

«Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Audi A3, διευρύνουμε την πρόσβαση σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία Audi στην καθημερινότητά τους», αναφέρει ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi στην Ελλάδα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI A3
 |
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top