MasterChef 10: Το ζητήσαμε και έγινε! Επιστρέφουν οι auditions!

Ετοιμαστείτε, γιατί η κουζίνα του MasterChef παίρνει ξανά φωτιά και η επιστροφή έχει τη γεύση... που όλοι λαχταρούσαμε! Ο κορυφαίος μαγειρικός διαγωνισμός της χώρας γιορτάζει τη 10η επετειακή του χρονιά και το κάνει με τον πιο δυναμικό τρόπο: επαναφέροντας τις πολυπόθητες auditions!

Μετά από αίτημα των χιλιάδων φανατικών τηλεθεατών, η παραγωγή άκουσε το κοινό και το MasterChef 10 κάνει το απόλυτο "restart" στις ρίζες του. Τα social media έχουν ήδη πάρει «φωτιά», με τους χρήστες να πανηγυρίζουν και τα σχόλια τύπου «Επιτέλους οντισιόν!» να κατακλύζουν κάθε ανάρτηση. Η ανυπομονησία είναι στα ύψη, καθώς οι auditions ήταν ανέκαθεν το κομμάτι που πρόσφερε τις πιο αυθεντικές στιγμές, τις μεγαλύτερες συγκινήσεις, αλλά και το απαραίτητο χιούμορ που μόνο αυτό το show ξέρει να δίνει.

Η μεγάλη πρεμιέρα έχει κλειδώσει για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star, και η εμβληματική τριάδα —Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος— παίρνει ξανά θέσεις «μάχης». Υποδέχονται επίδοξους σεφ που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη, όλοι με ένα κοινό όνειρο: να σταθούν μπροστά στους κριτές και να κερδίσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά που θα τους ανοίξει την πόρτα του διαγωνισμού.

Το φετινό σύνθημα, «Δέκα χρόνια MasterChef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή!», δεν είναι τυχαίο. Ο 10ος κύκλος υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τα πάντα, συνδυάζοντας το υψηλό μαγειρικό επίπεδο με την επιστροφή στα στοιχεία που αγαπήθηκαν όσο τίποτα. Ανατροπές, επικές ατάκες και το κλασικό, αγαπημένο format των οντισιόν έρχονται για να μας θυμίσουν γιατί αυτό το project παραμένει η νούμερο ένα επιλογή μας.

Συντονιστείτε, γιατί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, το MasterChef 10 ξεκινά από το μηδέν και το θέαμα προβλέπεται... απολαυστικό!