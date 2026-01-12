Ιράν: Νεκρή η 23χρονη φοιτήτρια Ρ. Αμινιάν - Την πυροβόλησαν στο κεφάλι

Δεν επέτρεψαν την ταφή της και την έθαψαν στην άκρη του δρόμου

Πάνω από 500 οι νεκροί διαδηλωτές στο Ιράν
Οι μεγάλες διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν έχουν βαφτεί με αίμα, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 500, στην πλειοψηφία τους νεαρά άτομα, ενώ οι συλλήψεις φτάνουν τις 10.000. Ανάμεσα στους νεκρούς και μια 23χρονη φοιτήτρια, η Ρουμπίνα Αμινιάν, που έχει γίνει το νέο σύμβολο των Ιρανών διαδηλωτών. 

Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ

 

 

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights, η 23χρονη πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, λίγη ώρα αφού έφυγε από το κολλέγιο στο οποίο σπούδαζε και ενώ συμμετείχε σε διαμαρτυρία στο κέντρο της Τεχεράνης. 

 

 

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, κουρδικής καταγωγής, ήταν φοιτήτρια υφασματολογίας και σχεδίου μόδας στο Shariati College της Τεχεράνης. Μετά τη δολοφονία της, οι συγγενείς της ταξίδεψαν από την Κερμανσάχ στη Τεχεράνη για να αναγνωρίσουν τη σορό της. Όπως αναφέρει η οργάνωση, το σώμα της βρισκόταν ανάμεσα σε δεκάδες άλλες σορούς νέων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις.

 

 

Παρά τις δυσκολίες, η οικογένεια κατάφερε να παραλάβει τη σορό και να επιστρέψει στην Κερμανσάχ. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το σπίτι τους και δεν επέτρεψαν την κανονική ταφή της 23χρονης.

Τελικά, η Ρουμπίνα Αμινιάν θάφτηκε πρόχειρα στην άκρη του δρόμου, ανάμεσα στην Κερμανσάχ και τη γειτονική πόλη Καμγιαράν, όπως αναφέρει η Iran Human Rights.

 

 

«Δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσες να τον χειραγωγήσεις. Αγωνιζόταν για όσα πίστευε. Διεκδικούσε την ελευθερία, τα δικαιώματα των γυναικών και τη δική της αξιοπρέπεια», ανέφερε ο θείος της στο CNN. 

Ιράν: Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τον λαό

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν ως αντίδραση στο κύμα ακρίβειας που «σαρώνει» τη χώρα το τελευταίο καιρό. Η οργή του κόσμου ξεχείλισε και η πλειοψηφία ζητά να καθαιρεθεί ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, με μερίδα του κόσμου να ζητά την επιστροφή του γιου του πάλαι ποτέ σάχη. 

 

 

Ο γιος του σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε την Κυριακή τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καταστείλει ευρείες μαζικές κινητοποιήσεις.

 

 

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού--και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Διαδηλώσεις στο Ιράν

Στιγμιότυπα από τις διαδηλώσεις στο Ιράν (TV estatal de Irán για AP)

Ιράν

Iran state TV για AP

Απευθυνόμενος στους ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

 

ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΑΜΙΝΙΑΝ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
