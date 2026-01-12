Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας- Η έκκληση της οικογένειάς της

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας. Τι λένε μάρτυρες. Η δραματική έκκληση της οικογένειάς της / Βίντεο Alpha

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 16χρονου κοριτσιού από την Πάτρα. Το κορίτσι που ήρθε από τη Γερμανία πριν τρία χρόνια με τους γονείς της, φέρεται να βρίσκεται στην Αθήνα. Μαρτυρίες και βίντεο που εξετάζονται από τις αρχές δείχνουν την εμπλοκή ενός άνδρα γύρω στα 60 και μιας άλλης ανήλικης κοπέλας.

Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ εξαφανίστηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης 8/1 από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα. Σύμφωνα με μαρτυρία, συναντήθηκε με έναν άνδρα γκριζομάλλη, ηλικίας 60-65 ετών και μια άλλη ανήλικη κοπέλα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από βίντεο.

Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε στις 8/1

«Γενικά είναι πολύ ήσυχο κορίτσι και άβγαλτο θα έλεγα. Δε μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εξαφανίστηκε το πρωί στις 8 Ιανουαρίου όταν άνοιξαν τα σχολεία. Το ανακάλυψαν οι γονείς της το μεσημέρι. Περίμεναν να έρθει με το σχολικό και δεν ήρθε. Υπάρχουν στοιχεία ότι συναντήθηκε με κάποιον άντρα. Το βίντεο δείχνει καθαρά τον άνδρα, που είχε μαζί του και άλλη μια κοπέλα γύρω στα 15-16. Είχε ένα μαύρο Fiat σχετικά καινούριο μοντέλο. Άσπρα μαλλιά και γυαλιά μυωπίας. Αυτοί έφυγαν με το αυτοκίνητο και η Λόρα με ταξί. Πήρε και το διαβατήριό της μαζί και ένα κινητό που αγόρασε με φίλο της», δήλωσε φίλη της οικογένειας της κοπέλας, μιλώντας στον Alpha.

Εξαφάνιση 16χρονης: Η δραματική έκκληση της οικογένειάς της

Η οικογένεια του κοριτσιού, μέσω του Alpha, απηύθυνε έκκληση προς τη Λόρα, ζητώντας της να δώσει σημεία ζωής:

«Λόρα, δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δε θα υπάρξει καμία τιμωρία, παιδί μου. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε. Σ' αγαπάμε».

Missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση της Λόρας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε missing alert για την εξαφάνιση της 16χρονης, στο οποίο αναφέρει:

«Στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, Γερμανικής καταγωγής.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ωστόσο, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα. Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα».