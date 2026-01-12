Σρόιτερ - Μπούκη: Φωτογραφίες από το ταξίδι στη Ζυρίχη με τις κόρες τους

Μαγικές εικόνες από την παραμυθένια Ελβετία

Σρόιτερ - Μπούκη: Υποδέχτηκαν το 2026 στη Ζυρίχη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια δόση ελβετικής μαγείας επέλεξαν να καλωσορίσουν το 2026 ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη μαζί με τις κόρες τους. Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω του τους έντονους ρυθμούς της ενημέρωσης και των επαγγελματικών υποχρεώσεων, φτιάχνοντας βαλίτσες για τη χιονισμένη Ζυρίχη. Μαζί τους φυσικά ήταν και οι δύο τους πριγκίπισσες, η Νάντια και η Παυλίνα, οι οποίες έγιναν οι καλύτερες συνοδοιπόροι σε αυτό το χειμωνιάτικο παραμύθι.

Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»

Η Ιωάννα Μπούκη, σε ρόλο... «ανταποκρίτριας» φαίνεται πως «έκλεψε» τη δουλειά του δημοσιογράφου συζύγου της και από τα χιονισμένα τοπία, δε σταμάτησε να μοιράζεται με τους followers της στιγμιότυπα. Μέσα από ένα άκρως παιχνιδιάρικο και κομψό φωτογραφικό άλμπουμ που πόσταρε στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, μας ξενάγησε νοερά στα γραφικά σοκάκια της ελβετικής πόλης, που εκείνες τις μέρες έμοιαζαν να έχουν βγει από σελίδες περιοδικού.

Το «μενού» των διακοπών τους τα είχε όλα: ατελείωτες βόλτες πλάι στη λίμνη, ζεστή γιορτινή διάθεση και πολλές φωτογραφίες με φόντο τα στολισμένα κτίρια που θύμιζαν καρτ ποστάλ. Η Ζυρίχη αποδείχθηκε ο ιδανικός προορισμός για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, με το Instagram της Ιωάννας να παίρνει «φωτιά» από likes και ευχές.

Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2011. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, ακολούθησε ο πολιτικός τους γάμος, ενώ το 2018 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο σε μία όμορφη τελετή με φίλους και τις οικογένειές τους.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια ζεστή οικογένεια με δύο κόρες: τη Νάντια και τη Παυλίνα, που αποτελούν την καθημερινή τους χαρά και προτεραιότητα.

Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη - Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Ζυρίχη με τις κόρες τους:

 

 

Τι ενοχλεί τον Αντώνη Σρόιτερ στη σύζυγό του Ιωάννα Μπούκη

Η Ιωάννα Σρόιτερ έδωσε μία νέα συνέντευξη λίγο πριν τις γιορτές κι ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη σε όλους. Η ίδια μίλησε στο Happy Day για τον σύζυγό της, Αντώνη Σρόιτερ και τις δύο κόρες τους.

«Τον Αντώνη τον ενοχλεί στον χαρακτήρα μου, η αναβλητικότητά μου. Είμαι Δίδυμος με Ζυγό. Εμένα στον Αντώνη δεν με εκνευρίζει τίποτα, είναι τόσο καλός… Αυτό που τον εκνευρίζει συνήθως είναι να είναι έτοιμος και να με περιμένει. Αργώ πολύ. Μπορεί να βγούμε στις 10 και να μου πει στις 7 να πάω να ετοιμαστώ. Αν είναι έτοιμος, μπορεί να φύγει και να με αφήσει που το έχει κάνει κιόλας. Έχει φύγει και τον πήρα τηλέφωνο να γυρίσει πίσω. Γύρισε εννοείται. Μου παίρνει περισσότερο από μία ώρα να ετοιμαστώ συνήθως» εξομολογήθηκε.

