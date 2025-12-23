Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»

«Συνήθως έχω πάντα δίκιο εγώ» είπε για τους τσακωμούς τους

23.12.25 , 17:36
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Η Ιωάννα Σροίτερ στην κάμερα του Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Σρόιτερ έδωσε μία νέα συνέντευξη λίγο πριν τις γιορτές κι ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη και στο Happy Day για τον σύζυγό της, Αντώνη Σρόιτερ και τις δύο κόρες τους.

Μετά την πρόσφατη εξομολόγηση του παρουσιαστή που μιλούσε για την κοινή τους πορεία ως ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια, η Ιωάννα Σρόιτερ είπε: «Κατ’ αρχήν δεν μου τα λέει από κοντά. Είμαστε δεκατρία χρόνια παντρεμένοι, έχουμε μια κοινή πορεία, έχουν υπάρξει πάρα πολύ καλές στιγμές, στιγμές που μας έχουν κάνει πιο δυνατούς, μας έχουν ενώσει. Έχουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει αγάπη, σεβασμός και μια κοινή πορεία με ευτυχία, υγεία και αγάπη».

ιωαννα μπουκη

Παλιότερη ανάρτηση της Ιωάννας Μπούκη για τον Αντώνη Σρόιτερ
 

«Στο σπίτι κάνω των διαιτητή στους τσακωμούς των παιδιών μου με τη σύζυγό μου. Είμαι σαν βοηθός. Είμαι ο αυστηρά cool. Θα πω κάτι με ήρεμο τρόπο και θα γίνει. Στην Ιωάννα μ' αρέσουν πάρα πολλά πράγματα! Με εκνευρίζουν επίσης πολλά στην Ιωάννα, όπως πολλά εκνευρίζουν και την Ιωάννα σε εμένα. Πάντα στο τέλος τα βρίσκουμε. Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο σε μια σχέση», είχε πει χαρακτηριστικά πριν από λίγο καιρό ο Αντώνης Σρόιτερ. 

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Σρόιτερ αναφέρθηκε στους μικρούς καβγάδες που μπορεί να έχει με τον σύζυγό της, στους οποίους πια δε δίνει σημασία. 

«Συνήθως έχω πάντα δίκιο εγώ. Αυτές τις μικρές καταιγίδες τις αφήνω να περνάνε. Δεν δίνω σημασία πια. Έχω να ασχοληθώ με την εφηβεία της πρώτης μας κόρης, της Νάντιας. Προσπαθώ να την ακούω περισσότερο, να μιλάω λιγότερο, γιατί όσο μιλάω γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Τον πρώτο καιρό δεν σου κρύβω ότι στεναχωριόμουνα πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο και η φάση του ανταγωνισμού που έχουν τα κορίτσια με τις μαμάδες. Ενημερώθηκα από ειδικό, παιδοψυχολόγο, πώς να μπορώ να διαχειριστώ την περίοδο της εφηβείας», είπε.

Τι ενοχλεί τον Αντώνη Σρόιτερ στην Ιωάννα Μπούκη

«Τον Αντώνη τον ενοχλεί στον χαρακτήρα μου, η αναβλητικότητά μου. Είμαι Δίδυμος με Ζυγό. Εμένα στον Αντώνη δεν με εκνευρίζει τίποτα, είναι τόσο καλός… Αυτό που τον εκνευρίζει συνήθως είναι να είναι έτοιμος και να με περιμένει. Αργώ πολύ. Μπορεί να βγούμε στις 10 και να μου πει στις 7 να πάω να ετοιμαστώ. Αν είναι έτοιμος, μπορεί να φύγει και να με αφήσει που το έχει κάνει κιόλας. Έχει φύγει και τον πήρα τηλέφωνο να γυρίσει πίσω. Γύρισε εννοείται. Μου παίρνει περισσότερο από μία ώρα να ετοιμαστώ συνήθως» εξομολογήθηκε, επίσης.

Ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγο του Ιωάννα Μπούκη και τις κόρες τους Παυλίνα & Νάντια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγο του Ιωάννα Μπούκη και τις κόρες τους Παυλίνα & Νάντια /Φωτογραφία NDP Photo Agency
 

Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2011. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, ακολούθησε ο πολιτικός τους γάμος, ενώ το 2018 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο σε μία όμορφη τελετή με φίλους και τις οικογένειές τους.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια ζεστή οικογένεια με δύο κόρες: τη Νάντια και τη Παυλίνα, που αποτελούν την καθημερινή τους χαρά και προτεραιότητα.

