Παναγόπουλος: «Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δε με διώχνει κανείς»

«Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν με διώχνει κανείς», δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, με αφορμή την έρευνα από την Αρχή Για Το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων από ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης.

Όπως είπε, η ΓΣΕΕ λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και κανείς δεν μπορεί να τους παραβιάσει, ειδικά, όταν αφορά σε οικονομικά ζητήματα.

«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή. Δεν υπάρχει κανένα έργο που σχετίζεται με κατάρτιση στη ΓΣΕΕ. Στην ελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και οι έλεγχοι γίνονται ανά τρίμηνο», είπε ο κ. Παναγόπουλος και εξήγησε:

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται. Η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας, που δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια, που είμαι εγώ πρόεδρος».

Όσον αφορά στο non paper που κάνει λόγο για υπεξαίρεση χρημάτων κατά τη χρονική περίοδο 20 – 25, είπε πως είναι «αγνώστου πατρός» και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν τα προγράμματα στα οποία αναφέρεται και πως τα ψέματα θα αποκαλυφθούν.

Για τις εταιρείες που εμπλέκονται, είπε πως καμία δεν δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

«Μία εξ αυτών ήταν εκτυπωτική - φωτογραφική – με την οποία η ΓΣΕΕ συνεργαζόταν πριν γίνει ο ίδιος πρόεδρος – και η άλλη είχε να κάνει με την κυβερνοασφάλεια», είπε.

Σχετικά με τα επτά επιμορφωτικά προγράμματα την περίοδο 2020-2025, σημείωσε ότι μόνο ένα ολοκληρώθηκε, αφού ελέγχθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Ακόμα ένα βρίσκεται σε εξέλιξη κι ένα δεν έχει ξεκινήσει.

Σημείωσε πως από αυτά παίρνουν ένα ποσοστό, που το προβλέπει η προκήρυξη, που κάνει ο αρμόδιος φορέας, της τάξεως 3 - 3.5%. Τα χρήματα των προγραμμάτων δεν αναμειγνύονται, όπως ξεκαθάρισε και δεν πάνε στο λογαριασμό της ΓΣΕΕ: «Για όλα αυτά υπάρχουν έγγραφα».

Σε ερώτηση για το Πόθεν Έσχες τόνισε πως για τον ίδιο δεν είναι υποχρεωτικό να καταθέτει, αλλά έχει δημοσιοποιήσει ένα άτυπο Πόθεν Έσχες.

«Είμαι τραπεζοϋπάλληλος, στην ανώτερη βαθμίδα στην Εθνική Τράπεζα. Τα εισοδήματα μου είναι καλά. Είναι όλα καθαρά», είπε και πρόσθεσε ότι έχει δεσμευτεί ο λογαριασμός μισθοδοσίας του, όπου είχε όλα τα χρήματα της οικογένειάς του.

Όσον αφορά στο σπίτι που φτιάχνει στο χωριό υποστήριξε πως το φτιάχνει από το 1996 και πως η πισίνα που αναφέρεται στο non paper δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια στέρνα προκάτ, την οποία έφτιαξε για τη σύζυγό του που είχε πάθει εγκεφαλικό.

Ο κ. Παναγόπουλος υπογράμμισε ότι δεν του έχει έρθει ακόμα κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζοντας ότι το κράτος δικαίου δεν τον προστάτεψε.

«Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν με διώχνει κανείς. Μόλις χθες έλαβα την διαταγή δέσμευσης του λογαριασμού μου. Δεν έχω πάρει ακόμα το πόρισμα του Βουρλιώτη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα άρχισαν όταν ήμουν στη Βουλή και τέθηκε το θέμα για τις συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει να αποδείξουμε, όχι μόνο η ΓΣΕΕ, ότι είμαστε ικανοί να υπογράψουμε συμβάσεις εργασίας, με αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Ως πρόεδρος θα αφιερώσω σε αυτές τις συμβάσεις όλες τις δυνάμεις μου» , είπε.