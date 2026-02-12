Παναγόπουλος: «Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δε με διώχνει κανείς»

Δήλωσε ότι υπάρχουν τιμολόγια για όλες τις συναλλαγές

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δηλώνει ότι είναι εκλεγμένος και δεν πρόκειται να απομακρυνθεί, παρά τις κατηγορίες για υπεξαίρεση χρημάτων.
  • Η ΓΣΕΕ λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και οι δαπάνες ελέγχονται από διαπαραταξιακή επιτροπή.
  • Αναφέρει ότι δεν υπάρχουν τα προγράμματα κατάρτισης που αναφέρονται σε non paper και ότι οι έλεγχοι είναι τακτικοί.
  • Δηλώνει ότι τα χρήματα των προγραμμάτων δεν αναμειγνύονται με τα οικονομικά της ΓΣΕΕ.
  • Επισημαίνει ότι έχει δημοσιοποιήσει άτυπο Πόθεν Έσχες και ότι τα εισοδήματά του είναι καθαρά.

«Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν με διώχνει κανείς», δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, με αφορμή την έρευνα από την Αρχή Για Το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων από ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης. 

Παναγόπουλος: Σε οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα της αρχής για Μαύρο Χρήμα

Όπως είπε, η ΓΣΕΕ λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και κανείς δεν μπορεί να τους παραβιάσει, ειδικά, όταν αφορά σε οικονομικά ζητήματα. 

Γιάννης Παναγόπουλος ΓΣΕΕ 1

«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή. Δεν υπάρχει κανένα έργο που σχετίζεται με κατάρτιση στη ΓΣΕΕ. Στην ελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και οι έλεγχοι γίνονται ανά τρίμηνο», είπε ο κ. Παναγόπουλος και εξήγησε:

Υπόθεση Παναγόπουλου: Το Οικόπεδο Στον Άγιο Στέφανο Και Τα Ερωτήματα

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται. Η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας, που δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια, που είμαι εγώ πρόεδρος».

Όσον αφορά στο non paper που κάνει λόγο για υπεξαίρεση χρημάτων κατά τη χρονική περίοδο 20 – 25, είπε πως είναι «αγνώστου πατρός» και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν τα προγράμματα στα οποία αναφέρεται και πως τα ψέματα θα αποκαλυφθούν. 

Γιάννης Παναγόπουλος ΓΣΕΕ 2

Για τις εταιρείες που εμπλέκονται, είπε πως καμία δεν δραστηριοποιείται στον χώρο της  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»

«Μία εξ αυτών ήταν εκτυπωτική - φωτογραφική – με την οποία η ΓΣΕΕ συνεργαζόταν πριν γίνει ο ίδιος πρόεδρος – και η άλλη είχε να κάνει με την κυβερνοασφάλεια», είπε.

Σχετικά με τα επτά επιμορφωτικά προγράμματα την περίοδο 2020-2025, σημείωσε ότι μόνο ένα ολοκληρώθηκε, αφού ελέγχθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Ακόμα ένα βρίσκεται σε εξέλιξη κι ένα δεν έχει ξεκινήσει.

Σημείωσε πως από αυτά παίρνουν ένα ποσοστό, που το προβλέπει η προκήρυξη, που κάνει ο αρμόδιος φορέας, της τάξεως 3 - 3.5%. Τα χρήματα των προγραμμάτων δεν αναμειγνύονται, όπως ξεκαθάρισε και δεν πάνε στο λογαριασμό της ΓΣΕΕ: «Για όλα αυτά υπάρχουν έγγραφα».

Γιάννης Παναγόπουλος ΓΣΕΕ 3

Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»

Σε ερώτηση για το Πόθεν Έσχες τόνισε πως για τον ίδιο δεν είναι υποχρεωτικό να καταθέτει, αλλά έχει δημοσιοποιήσει ένα άτυπο Πόθεν Έσχες. 

«Είμαι τραπεζοϋπάλληλος, στην ανώτερη βαθμίδα στην Εθνική Τράπεζα. Τα εισοδήματα μου είναι καλά. Είναι όλα καθαρά», είπε και πρόσθεσε ότι έχει δεσμευτεί ο λογαριασμός μισθοδοσίας του, όπου είχε όλα τα χρήματα της οικογένειάς του. 

Όσον αφορά στο σπίτι που φτιάχνει στο χωριό υποστήριξε πως το φτιάχνει από το 1996 και πως η πισίνα που αναφέρεται στο non paper δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια στέρνα προκάτ, την οποία έφτιαξε για τη σύζυγό του που είχε πάθει εγκεφαλικό.

Γιάννης Παναγόπουλος ΓΣΕΕ 4

Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ

Ο κ. Παναγόπουλος υπογράμμισε ότι δεν του έχει έρθει ακόμα κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζοντας ότι το κράτος δικαίου δεν τον προστάτεψε. 

«Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν με διώχνει κανείς. Μόλις χθες έλαβα την διαταγή δέσμευσης του λογαριασμού μου. Δεν έχω πάρει ακόμα το πόρισμα του Βουρλιώτη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα άρχισαν όταν ήμουν στη Βουλή και τέθηκε το θέμα για τις συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει να αποδείξουμε, όχι μόνο η ΓΣΕΕ, ότι είμαστε ικανοί να υπογράψουμε συμβάσεις εργασίας, με αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Ως πρόεδρος θα αφιερώσω σε αυτές τις συμβάσεις όλες τις δυνάμεις μου» , είπε.

