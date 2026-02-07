Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»

Το Star φέρνει στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες από έναν πρώην στενό συνεργάτη του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ για τα έργα και τις ημέρες του. Καταγγελίες που έγιναν στο εσωτερικό της Συνομοσπονδίας, αλλά παράλληλα συμπίπτουν χρονικά και με την έναρξη της έρευνας του επικεφαλής της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα Χαράλαμπου Βουρλιώτη που έφεραν τις δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Καταγγελίες για την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ: «Να δούμε τα εισοδήματα και τα περιουσιακά μας στοιχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό»

«Να βγάλουμε στη δημοσιότητα σε εφημερίδα πανελλαδικές κυκλοφορίας τις μισθοδοσίες μας, τα εισοδήματά μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς επίσης και τις συναλλαγές μας κυρίως με τράπεζες του εξωτερικού την τελευταία 20αετία, ειδικά την περίοδο των capital controls και μετά», έλεγε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ στις 18/9/2025.

Αυτός είναι ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, επί σειρά ετών γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ και άλλοτε στενός συνεργάτης του Γιάννη Παναγόπουλου. Με βίντεο που διακινείται στους κύκλους της συνδικαλιστικής παράταξης της ΠΑΣΚΕ και τον Σεπτέμβριο ανεβαίνει στο youtube, αφήνει σαφείς αιχμές για την ηγεσία της Συνομοσπονδίας. Τα λεγόμενά του προκαλούν απορίες, ειδικά όσα λέει για καταθέσεις και συναλλαγές στο εξωτερικό. Περίπου την ίδια χρονική περίοδο ξεκινά κατόπιν καταγγελίας και η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που καταλήγει στη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για τον ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα 5 φυσικά πρόσωπα.

«Δεν απολογούμαι σε όσους διαχειρίστηκαν στη θητεία του μισό δισ. ευρώ»

Στο ίδιο βίντεο ο κ. Καραγεωργόπουλος, που έπεσε σε δυσμένεια από τη διοίκηση Παναγόπουλου με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τη θέση του, πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω.

«Δεν θα απολογηθώ σε εκείνους που στις θητείες τους διαχειρίστηκαν πάνω από μισό δις ευρώ. Σε αυτούς που ως το 2029 θα διαχειριστούν ευρωπαϊκά κονδύλια και πόρους των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των ανέργων, των εκπαιδευομένων».

Και τον περασμένο Ιανουάριο όμως ο κ. Καραγεωργόπουλος άνοιγε ξανά πυρ εναντίον της διοίκησης Παναγόπουλου, καταγγέλλοντας συγκεντρωτική λογική και αφήνοντας και πάλι πολύ σαφείς αιχμές.

«Κατρακύλα είναι να μην ξέρεις πότε να φύγεις. Να κρατάς την καρέκλα, όχι επειδή έχεις κάτι νέο να προσφέρεις, αλλά επειδή φοβάσαι τι θα φανερώσει η απουσία σου».

Η «αινιγματική» απάντηση Παναγόπουλου - «Είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία»

Πάντως στην ανακοίνωσή του μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του ο Γιάννης Παναγόπουλος είχε «φωτογραφίσει» εσωτερικούς συσχετισμούς στη ΓΣΕΕ πίσω από την καταγγελία.

«Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία». Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα».