Νεφέλη Τίτα: Η σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Το βιογραφικό της 23χρονης φοιτήτριας Ιατρικής κι αθλήτριας του σκι αντοχής

Αθλητικα
Η σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νεφέλη Τίτα ήταν η σημαιοφόρος της Ελλάδας στη φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα 2026, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Η 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής είχε την τεράστια τιμή να μπει πρώτη στο στάδιο μαζί με την ελληνική αποστολή και να ανοίξει την «παρέλαση» των αθλητών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν. 

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνας: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα…

Νεφέλη Τίτα: Το βιογραφικό της σημαιοφόρου της Ελλάδας στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

  • Γεννήθηκε στη Φλώρινα
  • Η ημερομηνία γέννησης της είναι 11 Φεβρουαρίου του 2003 και είναι 23 ετών
  • Με πατέρα προπονητή χιονοδρομίας δε θα μπορούσε να μην ασχοληθεί από πολύ μικρή ηλικία με το σκι. Μυήθηκε σε αυτό από 4 ετών
  • Προπονείται με τον μπαμπά της, Χρήστο Τίτα, στο Χ.Κ. της Φλώρινας 
  • Η Νεφέλη Τίτα είναι αθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας
  • Στο ενεργητικό της έχει, παρά το νεαρό της ηλικίας της, σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
  • Έχει διακρίσεις σε Πανελλήνια και Βαλκανικά πρωταθλήματα, αλλά και παρουσία σε διεθνείς αγώνες της FIS.
  • Η συμμετοχή της σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας απέναντι σε πολύπειρες αθλήτριες, της χάρισε σημαντικές εμπειρίες. 

Όσα δεν γνωρίζατε για το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Νεφέλη Τίτα, σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Η Νεφέλη Τίτα μαζί με την ελληνική αποστολή / INTIME SPORTS / GEPA PICTURES
  • Το 2020 εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Λωζάνης  
  • Το 2022 η Νεφέλη Τίτα έλαβε μέρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, συμμετέχοντας στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής
  • Το 2026, θα είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Νεφέλη Τίτα: Συνδυάζει τον αθλητισμό με τις σπουδές στην Ιατρική 

  • Η Νεφέλη Τίτα σπουδάζει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πρόκειται για παράδειγμα αθλήτριας, αφού καταφέρνει και συνδυάζει την αγάπη της για τη χιονοδρομία σε υψηλό επίπεδο με τις σπουδές της στην Ιατρική
  • Στους Χειμερινού Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026, η Νεφέλη Τίτα θα αγωνιστεί την ερχόμενη Πέμπτη (12/2), στις 2 μ.μ. στα 10 χιλιόμετρα της Ελεύθερης Τεχνικής, παράλληλα με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, στο Τέζερο
  • Λίγες μέρες μετά, στις 18 του μηνός θα αγωνιστεί στο Ομαδικό Σπριντ της Ελεύθερης Τεχνικής, μαζί με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου
  • Μετά την άρνηση των διοργανωτών να παρελάσει ολόκληρη η ελληνική αποστολή στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου, η Team Hellas παρέλασε στις Τελετές που έγιναν παράλληλα στις πόλεις Πρεντάτσο και Κορτίνα
  • Η Νεφέλη Τίτα παρέλασε στο Πρεντάτσο μαζί με τους άλλους δύο αθλητές των δρόμων αντοχής Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη και ήταν σημαιοφόρος 
  • Στην πόλη Κορτίνα παρέλασε η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μαρία Ελένη Τσιόβολου, ενώ στην αποστολή θα ενσωματωθεί αργότερα και ο Αλέξανδρος Γκιννής
