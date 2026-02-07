Νεφέλη Τίτα: Η σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Νεφέλη Τίτα ήταν η σημαιοφόρος της Ελλάδας στη φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα 2026, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Η 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής είχε την τεράστια τιμή να μπει πρώτη στο στάδιο μαζί με την ελληνική αποστολή και να ανοίξει την «παρέλαση» των αθλητών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα…

Νεφέλη Τίτα: Το βιογραφικό της σημαιοφόρου της Ελλάδας στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Γεννήθηκε στη Φλώρινα

Η ημερομηνία γέννησης της είναι 11 Φεβρουαρίου του 2003 και είναι 23 ετών

Με πατέρα προπονητή χιονοδρομίας δε θα μπορούσε να μην ασχοληθεί από πολύ μικρή ηλικία με το σκι. Μυήθηκε σε αυτό από 4 ετών

Προπονείται με τον μπαμπά της, Χρήστο Τίτα, στο Χ.Κ. της Φλώρινας

Η Νεφέλη Τίτα είναι αθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας

Στο ενεργητικό της έχει, παρά το νεαρό της ηλικίας της, σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Έχει διακρίσεις σε Πανελλήνια και Βαλκανικά πρωταθλήματα, αλλά και παρουσία σε διεθνείς αγώνες της FIS.

Η συμμετοχή της σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας απέναντι σε πολύπειρες αθλήτριες, της χάρισε σημαντικές εμπειρίες.

Η Νεφέλη Τίτα μαζί με την ελληνική αποστολή / INTIME SPORTS / GEPA PICTURES

Το 2020 εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Λωζάνης

Το 2022 η Νεφέλη Τίτα έλαβε μέρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, συμμετέχοντας στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής

η Νεφέλη Τίτα έλαβε μέρος στους , συμμετέχοντας στα αγωνίσματα της Το 2026, θα είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Νεφέλη Τίτα: Συνδυάζει τον αθλητισμό με τις σπουδές στην Ιατρική

Η Νεφέλη Τίτα σπουδάζει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόκειται για παράδειγμα αθλήτριας, αφού καταφέρνει και συνδυάζει την αγάπη της για τη χιονοδρομία σε υψηλό επίπεδο με τις σπουδές της στην Ιατρική

Στους Χειμερινού Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026, η Νεφέλη Τίτα θα αγωνιστεί την ερχόμενη Πέμπτη (12/2), στις 2 μ.μ. στα 10 χιλιόμετρα της Ελεύθερης Τεχνικής, παράλληλα με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, στο Τέζερο

, παράλληλα με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, στο Τέζερο Λίγες μέρες μετά, στις 18 του μηνός θα αγωνιστεί στο Ομαδικό Σπριντ της Ελεύθερης Τεχνικής, μαζί με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου

Μετά την άρνηση των διοργανωτών να παρελάσει ολόκληρη η ελληνική αποστολή στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου, η Team Hellas παρέλασε στις Τελετές που έγιναν παράλληλα στις πόλεις Πρεντάτσο και Κορτίνα

Η Νεφέλη Τίτα παρέλασε στο Πρεντάτσο μαζί με τους άλλους δύο αθλητές των δρόμων αντοχής Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη και ήταν σημαιοφόρος

παρέλασε στο μαζί με τους άλλους δύο αθλητές των δρόμων αντοχής Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη και ήταν σημαιοφόρος Στην πόλη Κορτίνα παρέλασε η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μαρία Ελένη Τσιόβολου, ενώ στην αποστολή θα ενσωματωθεί αργότερα και ο Αλέξανδρος Γκιννής