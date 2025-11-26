Όσα δεν γνωρίζατε για το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας

Σε εσωτερικό χώρο η τελετή αφής για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 15:44 Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.25 , 15:32 Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή
26.11.25 , 15:03 Το Croque Madame της διαιτολόγου
26.11.25 , 14:50 Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο
26.11.25 , 14:38 Αργυρός και 50 Cent ξανά μαζί: Η φωτογραφία που έγινε viral
26.11.25 , 14:36 Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»
26.11.25 , 14:35 Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του
26.11.25 , 14:23 Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε ουρανοξύστη
26.11.25 , 14:05 Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
26.11.25 , 13:57 Φωτεινή Πιπιλή: «Στα social media δέχομαι υβριστικά μηνύματα»
26.11.25 , 13:53 «Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές εικόνες από ευρωπαϊκές πόλεις
26.11.25 , 13:52 All in… στο Black από την interwetten!
26.11.25 , 13:50 Χάρης Γρηγορόπουλος: Τον εγκλώβισε ο ρόλος του «τρελαντώνη;»
26.11.25 , 13:42 Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
26.11.25 , 13:08 Κοπεγχάγη τον χειμώνα: Φώτα, ζεστή ατμόσφαιρα & βόλτες στα Tivoli Gardens
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο
Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Μαίρη Μηνά: Όσα δεν ξέρουμε για την ηθοποιό που εντυπωσίασε ως Πρωθιέρεια
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Thanassis Stavrakis)
Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026 είχε φέτος έναν ιδιαίτερο και ασυνήθιστο χαρακτήρα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές να προσαρμόσουν πλήρως τον τρόπο διεξαγωγής της.

Αφή ολυμπιακής φλόγας

Η πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά δίνει τη φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή / AP (Thanassis Stavrakis)

Ενώ παραδοσιακά η αφή πραγματοποιείται μπροστά στον Ναό της Ήρας, στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το 2025 οι έντονες βροχοπτώσεις και η συνεχής κακοκαιρία οδήγησαν στη σπάνια απόφαση η τελετή να μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο, συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. Η αλλαγή αυτή θεωρήθηκε ιστορική, καθώς εδώ και δεκαετίες η τελετή δεν είχε μετακινηθεί από τον υπαίθριο χώρο που θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της παράδοσης.

Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος

Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος Πέτρος Γκαϊδατζής / AP (Thanassis Stavrakis)

Όσα δεν γνωρίζατε για την Ολυμπιακή Φλόγα

Παρότι η επίσημη τελετή δεν έγινε στο φυσικό της περιβάλλον, η φλόγα είχε ήδη ανάψει με τον παραδοσιακό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της τελικής πρόβας, μία ημέρα πριν, ο ουρανός ήταν καθαρός και οι ιέρειες χρησιμοποίησαν το κοίλο κάτοπτρο για να συγκεντρώσουν τις ηλιακές ακτίνες και να γεννήσουν τη φλόγα, όπως ορίζει το Ολυμπιακό πρωτόκολλο. Η φλόγα αυτή, ως αυθεντικά αναμμένη από τον ήλιο της Ολυμπίας, φυλάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως η επίσημη Φλόγα της τελετής, εξασφαλίζοντας ότι η παράδοση τηρήθηκε παρά τις αντιξοότητες.

Από την Ολυμπία - γενέτειρα των αρχαίων αγώνων - μέχρι το στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου στις 6 Φεβρουαρίου, η δάδα θα διασχίσει πόλεις και πολιτιστικά ορόσημα της Ιταλίας. 

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 1896, αλλά η φλόγα εισήχθη αργότερα και τυποποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930.

Οι κακοκαιρίες έχουν αναγκάσει τους διοργανωτές στο παρελθόν να βασίζονται σε μια εφεδρική φλόγα, μια αναμμένη - από πριν - φλόγα κατά τη διάρκεια των προβών.

Μια εφεδρική δάδα με τη φλόγα φυλάσσεται σε ένα φανάρι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της, ώστε οι δάδες που περιστασιακά σβήνουν κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας να μπορούν να ξανανάψουν. 

Κίρστυ Κόβεντρι

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστυ Κόβεντρι / AP (Thanassis Stavrakis)

Μέσα στο μουσείο, οι ιέρειες και οι χορεύτριες πραγματοποίησαν προσαρμοσμένη εκδοχή της τελετουργικής παράστασης, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι των ελληνικών και ιταλικών Ολυμπιακών επιτροπών, διπλωμάτες και θεσμικοί φορείς.

Όσα δεν γνωρίζατε για το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας

Αφή Ολυμπιακής Φλόγας: Πρώτος λαμπαδηδρόμος ο ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Πέτρος Γκαϊδατζής

Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ήταν ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος παρέλαβε τη φλόγα μέσα στον εσωτερικό χώρο και την οδήγησε στην έξοδο του μουσείου, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την έναρξη της ελληνικής λαμπαδηδρομίας.

Ο ολυμπιονίκης της κωπηλασίας αντικατέστησε τον Αλέξανδρο Γκιννή, έπειτα από τον τραυματισμό του.

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν η τελετή αφής διαφοροποιήθηκε από το συνηθισμένο τελετουργικό, το πνεύμα του ολυμπιακού ιδεώδους παρέμεινε ανέπαφο, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ουσία της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ MILANO - CORTINA 2026
 |
ΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
 |
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΜΑΙΡΗ ΜΗΝΑ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top