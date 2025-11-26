Όσα δεν γνωρίζατε για το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας

Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 / AP

Η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026 είχε φέτος έναν ιδιαίτερο και ασυνήθιστο χαρακτήρα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές να προσαρμόσουν πλήρως τον τρόπο διεξαγωγής της.

Ενώ παραδοσιακά η αφή πραγματοποιείται μπροστά στον Ναό της Ήρας, στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το 2025 οι έντονες βροχοπτώσεις και η συνεχής κακοκαιρία οδήγησαν στη σπάνια απόφαση η τελετή να μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο, συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. Η αλλαγή αυτή θεωρήθηκε ιστορική, καθώς εδώ και δεκαετίες η τελετή δεν είχε μετακινηθεί από τον υπαίθριο χώρο που θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της παράδοσης.

Όσα δεν γνωρίζατε για την Ολυμπιακή Φλόγα

Παρότι η επίσημη τελετή δεν έγινε στο φυσικό της περιβάλλον, η φλόγα είχε ήδη ανάψει με τον παραδοσιακό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της τελικής πρόβας, μία ημέρα πριν, ο ουρανός ήταν καθαρός και οι ιέρειες χρησιμοποίησαν το κοίλο κάτοπτρο για να συγκεντρώσουν τις ηλιακές ακτίνες και να γεννήσουν τη φλόγα, όπως ορίζει το Ολυμπιακό πρωτόκολλο. Η φλόγα αυτή, ως αυθεντικά αναμμένη από τον ήλιο της Ολυμπίας, φυλάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως η επίσημη Φλόγα της τελετής, εξασφαλίζοντας ότι η παράδοση τηρήθηκε παρά τις αντιξοότητες.

Από την Ολυμπία - γενέτειρα των αρχαίων αγώνων - μέχρι το στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου στις 6 Φεβρουαρίου, η δάδα θα διασχίσει πόλεις και πολιτιστικά ορόσημα της Ιταλίας.

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 1896, αλλά η φλόγα εισήχθη αργότερα και τυποποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930.

Οι κακοκαιρίες έχουν αναγκάσει τους διοργανωτές στο παρελθόν να βασίζονται σε μια εφεδρική φλόγα, μια αναμμένη - από πριν - φλόγα κατά τη διάρκεια των προβών.

Μια εφεδρική δάδα με τη φλόγα φυλάσσεται σε ένα φανάρι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της, ώστε οι δάδες που περιστασιακά σβήνουν κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας να μπορούν να ξανανάψουν.

Μέσα στο μουσείο, οι ιέρειες και οι χορεύτριες πραγματοποίησαν προσαρμοσμένη εκδοχή της τελετουργικής παράστασης, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι των ελληνικών και ιταλικών Ολυμπιακών επιτροπών, διπλωμάτες και θεσμικοί φορείς.

Αφή Ολυμπιακής Φλόγας: Πρώτος λαμπαδηδρόμος ο ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Πέτρος Γκαϊδατζής

Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ήταν ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος παρέλαβε τη φλόγα μέσα στον εσωτερικό χώρο και την οδήγησε στην έξοδο του μουσείου, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την έναρξη της ελληνικής λαμπαδηδρομίας.

Ο ολυμπιονίκης της κωπηλασίας αντικατέστησε τον Αλέξανδρο Γκιννή, έπειτα από τον τραυματισμό του.

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν η τελετή αφής διαφοροποιήθηκε από το συνηθισμένο τελετουργικό, το πνεύμα του ολυμπιακού ιδεώδους παρέμεινε ανέπαφο, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ουσία της.