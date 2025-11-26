Φάρμα Βασίλης: «Περιμένω να βγει η Ζωή γιατί μου λείπει»

Το χθεσινό επεισόδιο της Φάρμας επιφύλασσε δυνατές συγκινήσεις, καθώς ένας από τους παίκτες αποχώρησε, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στις σχέσεις και τη δυναμική του παιχνιδιού. Ο Βασίλης ήταν αυτός που είπε το «αντίο» στον αγρό και μίλησε πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του στην κάμερα του Breakfast@Star.

Λίγο απογοητευμένος αλλά αισιόδοξος

Ο Βασίλης εμφανίστηκε χαμογελαστός, αλλά παραδέχθηκε ότι ένιωσε απογοήτευση: «Λίγο απογοητευμένος, ναι… Έφυγα λίγο νωρίς για τα δικά μου δεδομένα», είπε. Παρά το γεγονός ότι ο Βαγγέλης κέρδισε στις τελευταίες δοκιμασίες με σκορ 3-2, ο ίδιος τόνισε ότι προσπάθησε όσο μπορούσε: «Δεν είναι ότι δεν προσπάθησα. Οι δοκιμασίες δεν ήταν τόσο δυνατές για να δείξουν κάτι περισσότερο».

Η Ζωή και η σχέση τους μέσα στη Φάρμα

Η κουβέντα στράφηκε στη Ζωή, με την οποία ο Βασίλης φαίνεται να είχε έρθει κοντά μέσα στο παιχνίδι. «Το κορίτσι είναι πολύ δυνατό. Τη γνωρίζω καλύτερα από όλους και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει εξαιρετικά. Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται εκεί μέσα», είπε, αναφερόμενος στη Ζωή.

Ερωτηθείς για το αν ήθελε να φύγει γρήγορα ή να μείνει η Ζωή μέχρι το τέλος, ο Βασίλης απάντησε με ειλικρίνεια: «Ειλικρινά και τα δύο. Θα κάνω λίγη υπομονή. Αν είναι να νικήσει, θα κάνω υπομονή. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλω να φύγει για να τη δω νωρίτερα».

Όσο για το στοιχείο του χαρακτήρα της που του προκάλεσε τέτοια συναισθήματα, εξήγησε: «Νοιάζεται πάρα πολύ, όχι μόνο για μένα αλλά και για όλους γύρω της. Εκεί μέσα την γνώρισα καλύτερα. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον να νοιάζεται τόσο πολύ».

Η Φάρμα χωρίς τη Ζωή

Η αποχώρηση του Βασίλη φέρνει αλλαγές και για τη Ζωή, με τον ίδιο να εξηγεί: «Η Φάρμα χωρίς τη Ζωή θα ήταν διαφορετική. Σου δίνει δύναμη για να προχωρήσεις, γιατί έχεις κάποιον να μιλάς, να εμπιστεύεσαι, να σε ακούει». Παράλληλα, ανέφερε ότι οι υπόλοιποι παίκτες ένιωσαν ζήλια για τη σχέση τους, κάτι που θεωρεί φυσιολογικό: «Όλοι οι υπόλοιποι ήθελαν να κερδίσουν, και όταν βλέπεις κάποιον να έχει πλεονέκτημα, μπορεί να νιώσεις αδικημένος. Μέσα στο παιχνίδι όμως όλα αυτά είναι φυσιολογικά».

Σχέδια για το μέλλον

Σχετικά με το τι σχεδιάζουν για το κοντινό μέλλον, ο Βασίλης ανέφερε: «Έχουμε ήδη πει ότι θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι, ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε και να απολαύσουμε όσα περάσαμε εκεί».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και θετική ενέργεια, με τον Βασίλη να εύχεται στη Ζωή να συνεχίσει δυνατά και να τα πάει καλά μέχρι το τέλος της Φάρμας.

