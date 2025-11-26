Βάγγος vs Βασίλης: Μεγάλη μάχη στον αχυρώνα της Φάρμας, ποιος κέρδισε;

Η ήττα έφερε κλίμα συγκίνησης και δάκρυα

Πρώτη Δημοσίευση: 26.11.25, 00:20
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο φίλοι ήρθαν αντιμέτωποι στον Αχυρώνα της Φάρμας το βράδυ της Τριτης, ο Βασίλης κι ο Βάγγος

Φάρμα: Ο Βασίλης κι ο Βάγγος ήταν οι δύο παίκτες που μονομάχησαν

Φάρμα: Ο Βασίλης κι ο Βάγγος ήταν οι δύο παίκτες που μονομάχησαν

Μετά από μια δύσκολη δκομασία, ο Βαγγέλης ήταν αυτός που κατάφερε να ισορροπήσει τα τουβλάκια του και να κερδίσει την παραμονή του στο παιχνίδι. Έτσι ο Βασίλης είναι ο παίκτης που αποχωρεί! 

Φάρμα: «Σιγά ρε εσύ. Πετάς και το πριόνι!»

Φάρμα: Ο Βάγγος τα πήγε καλύτερα στη μονομαχία αποχώρησης και μπήκε στην οκτάδα

Φάρμα: Ο Βάγγος τα πήγε καλύτερα στη μονομαχία αποχώρησης και μπήκε στην οκτάδα

«Όταν ακούω την καμπάνα και καταλαβαίνω ότι έληξε, μπορώ να πω ότι καθησυχάστηκα. Ξελαφρώσα. Γιατί ήταν ένα βάρος ο σημερινός Αχυρώνας. Ήμουν αντιμέτωπος με ένα παιδί που δεν ήθελα και ξελαφρώνω γιατί ξέρω ότι τέλος εντάξει... κι όχι μόνο αυτό. Και για όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει και πριν από τον Αχυρώνα», είπε ο Βασίλης στο cue του.

Φάρμα: Έκανε το 7 στα 7 και κέρδισε την ασυλία!

«Χαίρομαι που απλά μένω στο παιχνίδι. Δεν έχω χαρά που νίκησα», είπε στο cue του ο Βάγγος που μπαίνει στην οκτάδα της Φάρμας

Φάρμα: ο Βασίλης «λύγισε» κατά την αποχώρησή του

Φάρμα: ο Βασίλης «λύγισε» κατά την αποχώρησή του

«Νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε με το εξής. Είδαμε σήμερα, παρακολουθήσαμε, ήμασταν μάρτυρες της πιο αμφίρροπης και δυνατής μονομαχίας, του πιο δυνατού Αχυρώνα μέχρι σήμερα. Μπράβο και στους δύο. Μπράβο Βάγγο, μπράβο Βασίλη. Τι είχαμε; Είχαμε τον Βασίλη να προηγείται, να κάνει μια αντεπίθεση ο Βάγγος, να ισοφαρίζει ο Βασίλης και στην τελευταία δοκιμασία τέρας ψυχραιμίας ο Βάγγος και γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν μας έπεσε ούτε ένα από τα κομμάτια που κληθήκαμε να τοποθετήσουμε επάνω σε αυτό το όχι και σταθερό τραπεζάκι θα πω», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. 

Βάγγος vs Βασίλης: Μεγάλη μάχη στον αχυρώνα της Φάρμας, ποιος κέρδισε;

Δείτε όσα είπε ο Βασίλης κατά την αποχώρησή του

«Χαίρομαι που έπαιξα με τον Βασίλη και χαίρομαι που δώσαμε τόσο δυνατή μάχη. Στο τσακ ήταν να κοπεί το δικό μου σχοινί. Του υπόσχομαι ότι αυτή η πεντάδα δε θα μπορέσει να παρασύρει τη Ζωή, που ξέρω ότι αυτό είναι που τον ενοχλεί τώρα, όχι που θα φύγει. Θα κάνω ό,τι μπορώ...», είπε ο Βάγγος απευθυνόμενος στον συμπαίκτη και φίλο του που αποχωρεί. 

Φάρμα: Η Ζωή δηλώνει δυνατή ακόμα και χωρίς τον Βασίλη στο παιχνίδι

Φάρμα: Η Ζωή δηλώνει δυνατή ακόμα και χωρίς τον Βασίλη στο παιχνίδι

«Δεν πιστεύω ότι χρειάζομαι την προστασία κάποιου. Από την αρχή δεν τη χρειαζόμουν. Με συγκινεί ότι ο Βασίλης ακόμα και τώρα που θα φύγει με σκέφτεται. Τίποτα άλλο», σχολίασε η Ζωή.

Φάρμα: Ο Βασίλης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του

Φάρμα: Ο Βασίλης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του

Κλείνοντας ο Βασίλης, έβαλε τα κλάματα αφήνοντας πίσω του τη Ζωή. «Έχει μείνει μόνη της. Είναι εκτεθειμένη και τώρα δεν είμαι εγώ εδώ να την προστατεύσω, οπότε αυτό με θλίβει, με στεναχωρεί. Δεν μπορώ να κάνω πλέον τίποτα. Ο μόνος λόγος που στεναχωριέμαι είναι ότι σ' αφήνω μόνη. Έχω να κλάψω τρία χρόνια να ξέρεις!», αποκάλυψε στην κάμερα.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
