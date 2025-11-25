Έφηβος κρεμόταν από γερανό για 7 ώρες - Βίντεο από τη δραματική διάσωση

Ένα περιστατικό που «παγώνει» το αίμα σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, όταν ένας 15χρονος ανέβηκε σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη για… να δει τη θέα και κατέληξε να μείνει κρεμασμένος επί επτά ολόκληρες ώρες στον γάντζο ενός γερανού, σε ύψος που ξεπερνά τα 100 μέτρα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου και παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Άρης Λάμπος, φαίνεται ο διασώστης να κατεβαίνει με ειδικούς ιμάντες, προσπαθώντας να φτάσει τον έφηβο που κάθεται επάνω στον τεράστιο κόκκινο γάντζο, χωρίς καμία προστασία ανάμεσα σε εκείνον και το χάος από κάτω. Ο γερανός βρίσκεται σε ουρανοξύστη 36 ορόφων, γεγονός που κάνει το εγχείρημα ακόμη πιο επικίνδυνο.

Ο διασώστης κατάφερε τελικά να δέσει τον νεαρό και να τον κατεβάσει με ασφάλεια στο έδαφος. Το πραγματικό σοκ όμως είναι πώς ο 15χρονος κατόρθωσε να σκαρφαλώσει σε τόσο επικίνδυνο σημείο μέσα στη νύχτα, χωρίς να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος στους πυροσβέστες, ανέβηκε τα μεσάνυχτα απλώς για να απολαύσει τη θέα. Οι αρχές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι τέτοια περιστατικά αυξάνονται, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι σκαρφαλώνουν σε τεράστια ύψη για την «πρόκληση» και στη συνέχεια ανεβάζουν τα βίντεο στα social media.

Παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί και στην Ελλάδα, με χαρακτηριστική την περίπτωση νεαρών που είχαν ανεβεί στο στέγαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους για λίγα δευτερόλεπτα εντυπωσιασμού.

