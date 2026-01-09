Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν άγρια 14χρονη

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ένα 14χρονο κορίτσι δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερις συμμαθήτριές της και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο Παίδων. H αιτία της επίθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ήταν ρατσιστική, λόγω της καταγωγής της ανήλικης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστιδες χτυπούσαν την 14χρονη με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ ο καβγάς ξεκίνησε από το σχολείο και συνεχίστηκε στην πλατεία της περιοχής. «Προσπαθήσαμε να τις χωρίσουμε αλλά δεν σταματούσαν. Είχε μαζευτεί σχεδόν όλο το σχολείο», ανέφερε ένας συμμαθητής του θύματος.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη πιο σοκαριστικές διαστάσεις καθώς, όπως αναφέρουν οι συμμαθητές, μία από τις 15χρονες που συμμετείχε στην επίθεση κυκλοφορούσε στο σχολείο με μαχαίρι τεσσάρων εκατοστών, το οποίο επιδείκνυε στους συμμαθητές της.

Οι τέσσερις ανήλικες που συμμετείχαν στη βίαιη επίθεση συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους. Τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη για τις ανήλικες και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων για τους γονείς. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ορισμό τακτικής δίκης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και για τη διαχείριση βίαιων συμπεριφορών σε σχολικό περιβάλλον, ειδικά όταν συνδέονται με ρατσιστικά κίνητρα και κατοχή όπλων.

