Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν άγρια 14χρονη

Ρατσιστικά τα κίνητρα της επίθεσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 23:32 Nicole Kidman: Η σπάνια τρυφερή στιγμή με την αδερφή της, Antonia!
09.01.26 , 23:15 Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
09.01.26 , 23:00 Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
09.01.26 , 22:34 Στρυμόνας: Βίντεο Με Τη Διάσωση Ψαρά Από Σέρφερ
09.01.26 , 22:28 Britney Spears: Τέρμα οι εμφανίσεις στην Αμερική - Η ανακοίνωσή της
09.01.26 , 22:26 Kηφισιά: Νεαρή Θύμα Απάτης Από Μαϊμού Υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
09.01.26 , 22:22 Υπερψηφίστηκε με 160 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
09.01.26 , 22:05 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
09.01.26 , 21:58 Πολιτικές αναταράξεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
09.01.26 , 21:28 Πύραυλος Ορέσνικ: Πλήγμα της Ρωσίας στην «αυλή» του ΝΑΤΟ
09.01.26 , 21:27 Κλήρωση Eurojackpot HM: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
09.01.26 , 21:24 Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν άγρια 14χρονη
09.01.26 , 21:24 Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
09.01.26 , 20:58 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party
09.01.26 , 20:37 Aσφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ από το κύμα γρίπης στη χώρα
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ένα 14χρονο κορίτσι δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερις συμμαθήτριές της και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο Παίδων. H αιτία της επίθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ήταν ρατσιστική, λόγω της καταγωγής της ανήλικης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστιδες χτυπούσαν την 14χρονη με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ ο καβγάς ξεκίνησε από το σχολείο και συνεχίστηκε στην πλατεία της περιοχής. «Προσπαθήσαμε να τις χωρίσουμε αλλά δεν σταματούσαν. Είχε μαζευτεί σχεδόν όλο το σχολείο», ανέφερε ένας συμμαθητής του θύματος.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη πιο σοκαριστικές διαστάσεις καθώς, όπως αναφέρουν οι συμμαθητές, μία από τις 15χρονες που συμμετείχε στην επίθεση κυκλοφορούσε στο σχολείο με μαχαίρι τεσσάρων εκατοστών, το οποίο επιδείκνυε στους συμμαθητές της.

Οι τέσσερις ανήλικες που συμμετείχαν στη βίαιη επίθεση συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους. Τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη για τις ανήλικες και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων για τους γονείς. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ορισμό τακτικής δίκης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και για τη διαχείριση βίαιων συμπεριφορών σε σχολικό περιβάλλον, ειδικά όταν συνδέονται με ρατσιστικά κίνητρα και κατοχή όπλων.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
14ΧΡΟΝΗ
 |
ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top