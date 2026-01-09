Πολιτικές αναταράξεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού τους επόμενους μήνες προκαλεί έντονες πολιτικές αναταράξεις. Η ίδια διέψευσε ότι θα ανακοινώσει την ίδρυσή του ανήμερα της τρίτης επετείου από την τραγωδία των Τεμπών, ενώ κατηγόρησε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ότι της επιτίθενται εν χορώ μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής της για τη δημιουργία ενός κινήματος πολιτών.

«Κυβέρνηση και αντιπολίτευση με στοχοποιούν», δήλωσε, τονίζοντας πως «για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι μία γροθιά απέναντι σε έναν γονέα και σε ένα κίνημα πολιτών κατά της διαφθοράς».

Έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο πολιτικό σύστημα, με το βλέμμα στραμμένο στο υπό ίδρυση κόμμα. Όπως είπε, «με στοχοποιούν για να μπορούν να με συκοφαντούν ελεύθερα. Έχω μιλήσει για ένα κίνημα πολιτών που οργανώνεται και πάει πολύ καλά, χωρίς να έχω παρουσιάσει διακήρυξη ή μανιφέστο».

Απαντώντας στο Star, ξεκαθάρισε ότι το νέο κόμμα δεν θα παρουσιαστεί στις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Καρυστιανού δήλωσε πρόθυμη να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», ακόμη και πριν τη λήξη της θητείας της τον Μάρτιο, εφόσον της ζητηθεί επισήμως από το διοικητικό συμβούλιο. «Περιμένω το αντίστοιχο e-mail», ανέφερε.

Αντιδράσεις από Ν. Πλακιά και άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για το κόμμα Καρυστιανού

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αντιδράσεις και από συγγενείς θυμάτων. Ο Νίκος Πλακιάς έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση, ενώ η Χρυσούλα Χλωρού σημείωσε πως «κόμμα Τεμπών δεν υπάρχει, υπάρχει έγκλημα Τεμπών», προσθέτοντας ωστόσο ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί πολιτική.

Η δήλωση Ν. Πλακιά για το κόμμα Μ. Καρυστιανού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του πρώην συζύγου της, Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, ο οποίος δήλωσε ότι «θα απευθυνθεί στον λαό και αυτός θα την κρίνει».

Το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αναταράξεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Σενάρια θέλουν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη να κοιτά προς τη δική της πλευρά, με τον ίδιο να δηλώνει πως «δεν έχει ξεκινήσει ακόμη κόμμα».

Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάκης Βορίδης σχολίασε ότι «ήταν προφανές προς τα πού πήγαινε η δουλειά», ενώ από το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «αν ιδρύσει κόμμα, θα την αξιολογήσουμε – ούτε την ηρωοποιούμε ούτε τη δαιμονοποιούμε».

Τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε σκωπτικά: «Κάντε κι εσείς ένα κόμμα στην Ελλάδα. Όσοι περισσότεροι, τόσο καλύτερα».

