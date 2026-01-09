Πολιτικές αναταράξεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Κυβέρνηση και αντιπολίτευση με στοχοποιούν», δήλωσε η ίδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 23:53 Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σειρές και το ασυνήθιστο Instagram
09.01.26 , 23:32 Nicole Kidman: Η σπάνια τρυφερή στιγμή με την αδερφή της, Antonia!
09.01.26 , 23:15 Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
09.01.26 , 23:00 Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
09.01.26 , 22:34 Στρυμόνας: Βίντεο Με Τη Διάσωση Ψαρά Από Σέρφερ
09.01.26 , 22:28 Britney Spears: Τέρμα οι εμφανίσεις στην Αμερική - Η ανακοίνωσή της
09.01.26 , 22:26 Kηφισιά: Νεαρή Θύμα Απάτης Από Μαϊμού Υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
09.01.26 , 22:22 Υπερψηφίστηκε με 160 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
09.01.26 , 22:05 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
09.01.26 , 21:58 Πολιτικές αναταράξεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
09.01.26 , 21:28 Πύραυλος Ορέσνικ: Πλήγμα της Ρωσίας στην «αυλή» του ΝΑΤΟ
09.01.26 , 21:27 Κλήρωση Eurojackpot HM: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
09.01.26 , 21:24 Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν άγρια 14χρονη
09.01.26 , 21:24 Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
09.01.26 , 20:58 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού τους επόμενους μήνες προκαλεί έντονες πολιτικές αναταράξεις. Η ίδια διέψευσε ότι θα ανακοινώσει την ίδρυσή του ανήμερα της τρίτης επετείου από την τραγωδία των Τεμπών, ενώ κατηγόρησε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ότι της επιτίθενται εν χορώ μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής της για τη δημιουργία ενός κινήματος πολιτών.

Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»

«Κυβέρνηση και αντιπολίτευση με στοχοποιούν», δήλωσε, τονίζοντας πως «για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι μία γροθιά απέναντι σε έναν γονέα και σε ένα κίνημα πολιτών κατά της διαφθοράς».

Έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο πολιτικό σύστημα, με το βλέμμα στραμμένο στο υπό ίδρυση κόμμα. Όπως είπε, «με στοχοποιούν για να μπορούν να με συκοφαντούν ελεύθερα. Έχω μιλήσει για ένα κίνημα πολιτών που οργανώνεται και πάει πολύ καλά, χωρίς να έχω παρουσιάσει διακήρυξη ή μανιφέστο».

Καρυστιανού για έλεγχο ΑΑΔΕ: «Δε διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας...»

Απαντώντας στο Star, ξεκαθάρισε ότι το νέο κόμμα δεν θα παρουσιαστεί στις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Καρυστιανού δήλωσε πρόθυμη να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», ακόμη και πριν τη λήξη της θητείας της τον Μάρτιο, εφόσον της ζητηθεί επισήμως από το διοικητικό συμβούλιο. «Περιμένω το αντίστοιχο e-mail», ανέφερε.

Αντιδράσεις από Ν. Πλακιά και άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για το κόμμα Καρυστιανού  

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αντιδράσεις και από συγγενείς θυμάτων. Ο Νίκος Πλακιάς έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση, ενώ η Χρυσούλα Χλωρού σημείωσε πως «κόμμα Τεμπών δεν υπάρχει, υπάρχει έγκλημα Τεμπών», προσθέτοντας ωστόσο ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί πολιτική.

Η δήλωση Ν. Πλακιά για το κόμμα Μ. Καρυστιανού

Η δήλωση Ν. Πλακιά για το κόμμα Μ. Καρυστιανού 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του πρώην συζύγου της, Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, ο οποίος δήλωσε ότι «θα απευθυνθεί στον λαό και αυτός θα την κρίνει».

Το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αναταράξεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Σενάρια θέλουν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη να κοιτά προς τη δική της πλευρά, με τον ίδιο να δηλώνει πως «δεν έχει ξεκινήσει ακόμη κόμμα».

Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάκης Βορίδης σχολίασε ότι «ήταν προφανές προς τα πού πήγαινε η δουλειά», ενώ από το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «αν ιδρύσει κόμμα, θα την αξιολογήσουμε – ούτε την ηρωοποιούμε ούτε τη δαιμονοποιούμε».

Τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε σκωπτικά: «Κάντε κι εσείς ένα κόμμα στην Ελλάδα. Όσοι περισσότεροι, τόσο καλύτερα».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΚΟΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΥΜΑΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top