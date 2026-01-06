Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι το νέο κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει παίρνει πλέον «σάρκα και οστά», αν και δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί η ίδια.

«Όντως οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια. Και ναι, ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορούν οι πολίτες να είναι με ένα κόμμα παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», σε συνέντευξή της στο Kontra Channel.

Δημοσκοπήσεις: Οι πολίτες υποδέχονται θετικά ένα κόμμα Καρυστιανού

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα πιθανό κόμμα της κ. Καρυστιανού θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.

Στην πρώτη μέτρηση του 2026 που διενήργησε η Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», το νέο κόμμα συγκεντρώνει 33% θετικές γνώμες, ενώ η Μ. Καρυστιανού, με ποσοστό 24,3%, είναι το πρόσωπο που ξεχώρισε στη δημόσια ζωή στο γκάλοπ της Interview για το Politic. Στο ίδιο γκάλοπ για το ποιο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, το κόμμα της κ. Καρυστιανού συγκέντρωσε 53%.

Μαρία Καρυστιανού: Θέλουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, να φέρουμε τα πάνω-κάτω

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, στόχος της είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, σημειώνοντας ότι θέλει να φέρει τα πάνω-κάτω στο πολιτικό σκηνικό.

«Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με πρόσωπα που υπάρχουν στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Προφανώς όσοι συμμετέχουν στις εκλογές θέλουν να έχουν την πρώτη θέση και μάλιστα όταν θέλεις να φέρεις τα πάνω-κάτω και να κάνεις αλλαγές», είπε η Μαρία Καρυστιανού.