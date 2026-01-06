Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»

Οι πολίτες υποδέχονται θετικά ένα κόμμα Καρυστιανού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 19:00 MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό
06.01.26 , 18:30 Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε
06.01.26 , 18:20 Έκκληση Κομισιόν σε Ισραήλ για τις ΜΚΟ στη Γάζα
06.01.26 , 17:29 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»
06.01.26 , 16:52 Κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες
06.01.26 , 16:47 Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν έχω λόγια, μούδιασα»
06.01.26 , 16:14 Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»
06.01.26 , 15:26 Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
06.01.26 , 15:08 Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Γιώργος Τζώρτζης: Η καριέρα, ο γάμος με την Τόνια Καζιάνη και η κόρη του
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι το νέο κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει παίρνει πλέον «σάρκα και οστά», αν και δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί η ίδια.

Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε κόμμα: «Πάμε για κάτι μεγάλο»

«Όντως οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια. Και ναι, ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορούν οι πολίτες να είναι με ένα κόμμα παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», σε συνέντευξή της στο Kontra Channel.

Μαρία Καρυστιανού

Δημοσκοπήσεις: Οι πολίτες υποδέχονται θετικά ένα κόμμα Καρυστιανού

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα πιθανό κόμμα της κ. Καρυστιανού θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.

Στην πρώτη μέτρηση του 2026 που διενήργησε η Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», το νέο κόμμα συγκεντρώνει 33% θετικές γνώμες, ενώ η Μ. Καρυστιανού, με ποσοστό 24,3%, είναι το πρόσωπο που ξεχώρισε στη δημόσια ζωή στο γκάλοπ της Interview για το Politic. Στο ίδιο γκάλοπ για το ποιο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, το κόμμα της κ. Καρυστιανού συγκέντρωσε 53%. 

Οι πολίτες υποδέχονται θετικά ένα κόμμα Καρυστιανού

Καρυστιανού: Οργισμένη ανάρτηση για έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών

Μαρία Καρυστιανού: Θέλουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, να φέρουμε τα πάνω-κάτω

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, στόχος της είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, σημειώνοντας ότι θέλει να φέρει τα πάνω-κάτω στο πολιτικό σκηνικό.

«Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με πρόσωπα που υπάρχουν στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Προφανώς όσοι συμμετέχουν στις εκλογές θέλουν να έχουν την πρώτη θέση και μάλιστα όταν θέλεις να φέρεις τα πάνω-κάτω και να κάνεις αλλαγές», είπε η Μαρία Καρυστιανού.  

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΚΟΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top