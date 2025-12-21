Καρυστιανού: Οργισμένη ανάρτηση για έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών

«Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας»

Καρυστιανού: Οργισμένη ανάρτηση για έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Τέμπη: Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ και η ανάρτηση Καρυστιανού / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για νέο δόλιο χτύπημα από την κυβέρνηση που προσπαθεί να φιμώσει και να τρομοκρατήσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα social media, αναφερόμενη σε έλεγχο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου, την περασμένη Παρασκευή (19/12).

Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε κόμμα: «Πάμε για κάτι μεγάλο»

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η κ. Καρυστιανού, «με ποια κριτήρια το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο».

Ακόμη ανέφερε ότι όλα είναι καθαρά και διάφανα στον Σύλλογο και η προσπάθεια σπίλωσης που γίνεται, θα πέσει στο κενό.

Με εντάσεις και διακοπές η πρώτη δίκη των Τεμπών

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.
Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
