Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»

Για τη σύζυγό του Όλγα Θανασιά, με την οποία μετρούν 12 χρόνια κοινής πορείας, μίλησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη όπου βρέθηκε καλεσμένος. 

Ο ηθοποιός που επέστρεψε στο θέατρο μετά από χρόνια με την παράσταση Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, αποκάλυψε με χιούμορ ότι παρακάλαγε τρία χρόνια τη σύζυγό του μέχρι να πει το «ναι» και να παντρευτούν.

Σεϊταρίδης: «Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά, όπως ακουγόταν»

«Με τη γυναίκα μου είμαστε παντρεμένοι από το 2017, αλλά είμαστε παρέα 12 χρόνια. Γνωριστήκαμε, ταιριάξαμε. Εγώ ήθελα να γίνει πιο γρήγορα ο γάμος. Τρία χρόνια με έψηνε και μετά μου είπε το οκ. Απ’ ότι λέει με ερωτεύτηκε, με αγάπησε γι’ αυτό και με ακολούθησε στο Πήλιο. Φτάσαμε τα 12 χρόνια και ακόμα με αντέχει», είπε αρχικά με τον Φάνη Λαμπρόπουλο να τον πειράζει.

Παλιότερη ανάρτηση της Όλγας Θανασιά με τον Γιώργο Σεϊταρίδη

«Όταν γνωριστήκαμε είχε αρχίσει και εκείνη την πορεία της στην υποκριτική, είχε κάνει κάποιες παραστάσεις και μια ταινία. Μετά γνώρισε εμένα, τα παράτησε όλα, και ήρθε πάνω. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο λόγος που κράταγε ζωντανό το θέατρο μέσα μου…Κάποια στιγμή της είπα, “δε πάμε κάτω;” και μου λέει, “πάμε”. Όταν της το είπα, είχε στρώσει κάποια πράγματα που έκανε εκεί και την ξαναξεβόλεψα», πρόσθεσε.

Διάσημοι που αποτραβήχτηκαν από τα «φώτα» και άλλαξαν ζωή και επάγγελμα

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Σεϊταρίδης υπήρξε ζευγάρι με την Αποστολία Ζώη, την περίοδο που κι οι δύο βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους. Γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν το 2006. Η σχέση τους έγινε γρήγορα γνωστή, καθώς ο Γιώργος Σεϊταρίδης πρωταγωνιστούσε τότε στη δημοφιλή σειρά Singles, ενώ η Αποστολία Ζώη σημείωνε μεγάλες μουσικές επιτυχίες.

Το ζευγάρι μάζεψε τα πράγματά του και μετακόμισε σε ένα χωριό του Πηλίου. Παρά την κοινή τους απόφαση να αλλάξουν ζωή, η σχέση τους τελείωσε το 2009. Ο χωρισμός τους ήταν αθόρυβος, ακολουθώντας τη χαμηλών τόνων στάση που είχαν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια της κοινής τους πορείας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ
 |
ΟΛΓΑ ΘΑΝΑΣΙΑ
 |
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ
 |
ΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΖΩΗ
