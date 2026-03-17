Αγγελική Ηλιάδη: Το μήνυμα στήριξης στις γυναίκες μετά την εξομολόγησή της

«Μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ενοχές»

17.03.26 , 21:28 Αγγελική Ηλιάδη: Το μήνυμα στήριξης στις γυναίκες μετά την εξομολόγησή της
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το insta story της Αγγελικής Ηλιάδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Ηλιάδη μοιράστηκε την εμπειρία της από τη σχέση της με τον δολοφονηθέντα επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη στο podcast Unblock.
  • Αναφέρθηκε σε κακοποίηση που υπέστη, λέγοντας ότι η σιωπή της οφειλόταν σε φόβο και ντροπή.
  • Μετά την υποστήριξη που δέχτηκε, απηύθυνε μήνυμα στήριξης στις γυναίκες μέσω Instagram, ενθαρρύνοντάς τες να μοιράζονται τις ιστορίες τους.
  • Τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης και της δύναμης που προκύπτει από την κοινή εμπειρία.
  • Η Ηλιάδη υπογράμμισε ότι καθεμία δεν είναι μόνη και οι ιστορίες τους μπορούν να φωτίσουν άλλους.

Η Αγγελική Ηλιάδη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ςς απάντηση για τη στήριξη που δέχτηκε μετά τα όσα μοιράστηκε στο επεισόδιο του podcast Unblock της Ελίνας Παπίλα. 

Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»

Η τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά, 18 χρόνια μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στη σχέση τους. 

Αγγελική Ηλιάδη: Το μήνυμα στήριξης στις γυναίκες μετά την εξομολόγησή της

Στο podcast, η Αγγελική περιέγραψε με ειλικρίνεια την κατάσταση που ζούσε εκείνα τα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπήρξε πάρα πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση». Εξηγώντας γιατί δε μίλησε νωρίτερα, τόνισε ότι η σιωπή της ήταν αποτέλεσμα φόβου και ντροπής, αλλά και ανάγκης να προστατεύσει τον εαυτό της

Μπάμπης Λαζαρίδης: «Μου τα έχει πει όλα η μητέρα μου»

Μετά την κυκλοφορία του trailer και την υποστήριξη των διαδικτυακών της φίλων, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα θερμό μήνυμα στις γυναίκες το απόγευμα της Τρίτης μέσα από ένα instagram story: «Σας αγαπώ πολύ, πολύ. Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές».

Αγγελική Ηλιάδη: Το μήνυμα στήριξης στις γυναίκες μετά την εξομολόγησή της

Στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα για να μοιράζονται τις ιστορίες τους για να νιώσουνε δύναμη και αλληλεγγύη. Κυρίως όμως, να αισθανθούν πως δεν είναι μόνες. Κάθε λέξη που λέμε, κάθε εμπειρία που μοιραζόμαστε, μπορεί να γίνει φως για κάποιον άλλον.

