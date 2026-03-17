Αγγελική Ηλιάδη: Το μήνυμα στήριξης στις γυναίκες μετά την εξομολόγησή της

Η Αγγελική Ηλιάδη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ςς απάντηση για τη στήριξη που δέχτηκε μετά τα όσα μοιράστηκε στο επεισόδιο του podcast Unblock της Ελίνας Παπίλα.

Η τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά, 18 χρόνια μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στη σχέση τους.

Στο podcast, η Αγγελική περιέγραψε με ειλικρίνεια την κατάσταση που ζούσε εκείνα τα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπήρξε πάρα πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση». Εξηγώντας γιατί δε μίλησε νωρίτερα, τόνισε ότι η σιωπή της ήταν αποτέλεσμα φόβου και ντροπής, αλλά και ανάγκης να προστατεύσει τον εαυτό της.

Μετά την κυκλοφορία του trailer και την υποστήριξη των διαδικτυακών της φίλων, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα θερμό μήνυμα στις γυναίκες το απόγευμα της Τρίτης μέσα από ένα instagram story: «Σας αγαπώ πολύ, πολύ. Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές».

Στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα για να μοιράζονται τις ιστορίες τους για να νιώσουνε δύναμη και αλληλεγγύη. Κυρίως όμως, να αισθανθούν πως δεν είναι μόνες. Κάθε λέξη που λέμε, κάθε εμπειρία που μοιραζόμαστε, μπορεί να γίνει φως για κάποιον άλλον.