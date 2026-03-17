Μπάμπης Λαζαρίδης: «Μου τα έχει πει όλα η μητέρα μου»

Η πρώτη συνέντευξη του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε για την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ και τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Θαυμάζει τη μητέρα του Αγγελική Ηλιάδη για την ανατροφή του και του αδελφού του, Βασίλη, χωρίς πατρική φιγούρα.
  • Δεν του λείπει ο πατέρας του, Μπάμπης Λαζαρίδης, που δολοφονήθηκε το 2008, καθώς μεγάλωσε με την υποστήριξη της οικογένειάς του.
  • Επιθυμεί να αναγνωρίζεται με το δικό του όνομα και όχι ως «ο γιος της Ηλιάδη».
  • Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε σε podcast την κακοποίηση που υπέστη από τον σύντροφό της.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του Μπάμπη Λαζαρίδη, έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τους γονείς του, για τα ονειρά του αλλά και για την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ!

Ο 20χρονος είπε στην εκπομπή Buongiorno και στον δημοσιογράφο, Χρήστο Λυσσέα:

«Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ, ενώ παράλληλα σπουδάζω Διοίκηση Επιχειρήσεων για να έχω και μια επιχείρηση στο μέλλον».

«Η μητέρα μου στην αρχή νόμιζε ότι την κοροϊδεύω, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο πάντα και δεν ασχολιόμουν με αυτά, αλλά μετά όταν της εξήγησα ότι όντως το βλέπω σοβαρά, το προχωρήσαμε και κάναμε το πρώτο βήμα», πρόσθεσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. 

Μάλιστα είπε ότι θαυμάζει τη μητέρα του η οποία μεγάλωσε μόνη της τον ίδιο και τον αδελφό του, Βασίλη. 

«Για μένα δεν είναι περίεργο, είναι η μάνα μου. Αλλά μπορώ να πω ότι χαίρομαι που είναι τόσο επιτυχημένη και ταλαντούχα. Θαυμάζω περισσότερο σε εκείνη ότι μεγαλώνει δύο παιδιά μόνη της».

«Δεν θα ήθελα να με ξέρουν σαν «ο γιος της Ηλιάδη», θα ήθελα να με ξέρουν για το δικό μου όνομα και προσπαθώ σιγά-σιγά να με ξέρουν με το δικό μου όνομα», συμπλήρωσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. 

Όπως αποκάλυψε, δεν του λείπει η πατρική φιγούρα, καθώς μεγάλωσε με την υποστήριξη της γιαγιάς, του παππού, του θείου και της μητέρας του:

«Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα δόξα τω Θεώ με τη γιαγιά μου, τον παππού μου, που δεν είναι πια στη ζωή δυστυχώς, τον θείο μου, τη μητέρα μου και με έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά και δεν μου έλειψε ποτέ η πατρική φιγούρα».

«Σίγουρα έχω ψάξει στο διαδίκτυο, αλλά και να μην είχα ψάξει, μου τα έχει πει όλα η μητέρα μου για τον πατέρα μου, έχω μάθει να ζω μες αυτό», παραδέχτηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. 

Ο πατέρας του, Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε το 2008. Η τραγουδίστρια απέκτησε δεύτερο γιο από την σχέση της με τον Σάββα Γκέντσογλου. 

Χθες μάλιστα βγήκε στη δημοσιότητα η συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο podcast «Unblock», όπου εξομολογήθηκε για πρώτη φορά πως κακοποιούνταν από τον σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη:

«Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός.

Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά-σιγά, όταν συνήλθα, ξέρεις, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά.

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου». 

