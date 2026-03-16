Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε ότι ο πρώην σύντροφός της, Μπάμπης Λαζαρίδης, την κακοποιούσε σωματικά και συναισθηματικά.
  • Η συνέντευξη δόθηκε στο podcast "Unblock" και αναφέρεται σε 5 χρόνια δύσκολης ψυχολογικής κατάστασης.
  • Η Ηλιάδη περιγράφει πώς βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μια τοξική σχέση με απειλές και φόβο για το παιδί της.
  • Ο Λαζαρίδης δολοφονήθηκε το 2008 σε ενέδρα, γεγονός που είχε σοκάρει τον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η Ηλιάδη τόνισε ότι η κακοποίηση δεν σταματάει ποτέ μόλις ξεκινήσει.

Για πρώτη φορά η Αγγελική Ηλιάδη έσπασε τη σιωπή της και σε μία συνέντευξη - βόμβα αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της, Μπάμπης Λαζαρίδης και πατέρας του παιδιού της, την κακοποιούσε και συναισθηματικά και σωματικά!

Η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε, 18 χρόνια μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία, για ό,τι της συνέβαινε στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα, που θα ανέβει στο youtube.

«Φαινόταν έτσι. (οτι ήμουν προστατευμένη). Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα.

Ήτανε πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό. Σιγά-σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

«Και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός.

Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά-σιγά, όταν συνήλθα, ξέρεις, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά.

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Αγγελική Ηλιάδη πρόσθεσε κλείνοντας το θέμα: «Έλεγα ότι καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα, όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο; Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές.

Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι… να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2008, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου του σε ενέδρα έξω από ξενοδοχείο στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Κατά την επίθεση η Αγγελική Ηλιάδη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε επί τόπου.

Το γεγονός είχε συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο, με τα ρεπορτάζ για το άγριο φονικό να παίζουν για πολλές ημέρες στις ειδήσεις και στις εκπομπές.

