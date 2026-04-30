Φωτιά στην Πάρνηθα

Διεκόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στην Πάρνηθα, πίσω από το καζίνο, σε θαμνώδη περιοχή.
  • Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το τελεφερίκ.
  • Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 5 πεζοπόρα τμήματα.
  • Συμμετοχή 3 αεροσκαφών στην κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η περιοχή είναι δύσβατη, γεγονός που δυσχεραίνει την πυρόσβεση.

Συναγερμός σήμανε στην Πάρνηθα, για φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε περιοχή πίσω από το καζίνο. Η φωτιά έκαιγε σε θαμνώδη περιοχή. Οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχε'ιρησαν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα αλλά και 3 αεροσκάφη. 

Το σημείο στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά είναι αρκετά δύσβατο, σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης. 

