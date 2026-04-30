Συναγερμός σήμανε στην Πάρνηθα, για φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε περιοχή πίσω από το καζίνο. Η φωτιά έκαιγε σε θαμνώδη περιοχή. Οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχε'ιρησαν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα αλλά και 3 αεροσκάφη.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026
Το σημείο στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά είναι αρκετά δύσβατο, σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης.