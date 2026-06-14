Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Φαίη Σκορδά μοιράζεται τη ζωή της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, μια σχέση που φρόντισαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει κρυφό το ειδύλλιό του, όχι όμως και τον επερχόμενο γάμο του, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ κλειστό κύκλο, ενώ στα πλάνα του ζευγαριού βρίσκεται κι ένα μεγάλο πάρτι, μέσα από το οποίο θα γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους σε εκδήλωση του Make-A-Wish, ακολούθησε και η πρώτη τους κοινή φωτογραφία, την οποία ανέβασε η Φαίη Σκορδά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Το μεσημέρι της Κυριακής 14/6, η οικοδέσποινα του Buongiorno μοιράστηκε το άλμπουμ των διακοπών της στο Μονακό και, ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχώριζε εκείνο που τους δείχνει να ποζάρουν αγκαλιασμένοι κι ερωτευμένοι.

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε πρόσφατα στο πριγκιπάτο με τον σύντροφό της και τους γιους της, για να παρακολουθήσουν από κοντά τη Formula 1. Όπως αποκάλυψε λίγο μετά στην εκπομπή της, το εν λόγω ταξίδι ήταν το δώρο που έκανε στον μικρότερο γιο της, Δημήτρη, για τα γενέθλιά του.

Το άλμπουμ των διακοπών της παρουσιάστριας στο Μονακό

Η παρουσιάστρια γνώρισε τον αρχιτέκτονα το 2021 μέσα από κοινούς φίλους. Οι δυο τους μοιράζονται πολλά κοινά. Ένα εξ αυτών είναι η αγάπη τους για την Ιταλία, στην οποία σπούδασαν κι έχουν περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους.