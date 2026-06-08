Στο Μονακό βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, με αφορμή ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη Formula 1, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο το παγκόσμιο ενδιαφέρον, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις τόσο στους τυχερούς θεατές που παρακολουθούν τους αγώνες από κοντά όσο και στους εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα στους επισκέπτες του λαμπερού Grand Prix του Μονακό βρέθηκαν και η παρουσιάστρια του Mega με τον γνωστό αρχιτέκτονα, οι οποίοι απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στο κοσμοπολίτικο πριγκιπάτο. Το ζευγάρι πέρασε ένα γεμάτο διήμερο, συνδυάζοντας την παρακολούθηση του αγώνα με βόλτες και γαστρονομικές απολαύσεις. Από το πρόγραμμά τους δεν έλειψαν οι αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, με τα ζυμαρικά να έχουν την τιμητική τους.

Η οικοδέσποινα του «Buongiorno» μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από τις αναρτήσεις της φαίνεται να απολαμβάνει αφράτα κρουασάν, ενώ σε άλλη χαλαρώνει πίνοντας τον καφέ της.

Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Σαββατοκύριακο στο Μονακό!

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης σχεδιάζουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι. Οι δυο τους διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 μέσω κοινών φίλων και, με το πέρασμα του χρόνου, ανέπτυξε μια ισχυρή σχέση, έχοντας κοινά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερη αγάπη για την Ιταλία, όπου αμφότεροι έχουν σπουδάσει και περάσει σημαντικό μέρος της ζωής τους.

Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Απριλίου, στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» που διοργάνωσε ο οργανισμός Make-A-Wish. Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία τους τράβηξε τα βλέμματα, με τη Φαίη Σκορδά να εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη και τον σύντροφό της να βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό της.