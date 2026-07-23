Συναγερμός για την κακοκαιρία εξπρές - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Η πρόγνωση από τη Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.07.26 , 23:45 Βασιλική Νταντά: «Όταν με σχολίαζαν για την ψωρίαση στη σκηνή, απαντούσα»
23.07.26 , 23:29 Αναστασία Παντούση: Με ολόσωμο μαγιό απολαμβάνει το καλοκαίρι!
23.07.26 , 23:11 Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
23.07.26 , 22:52 Νατάσα Θεοδωρίδου: Δείτε τη να κάνει SUP φορώντας φούξια μαγιό!
23.07.26 , 22:42 Μάνη: Καρέτα καρέτα δάγκωσε και τραυμάτισε τραγουδίστρια που κολυμπούσε
23.07.26 , 22:28 Μάτι: Συγκίνηση Στο Τρισάγιο Στο Μνημείο Των Θυμάτων
23.07.26 , 22:19 Σταύρος Γεωργίου: Bίντεο με τον 28χρονο να βγαίνει ατάραχος από το γραφείο
23.07.26 , 22:18 Ελληνίδα δημοσιογράφος: «Βίωσα σεξουαλική παρενόχληση από μικρό παιδάκι…»
23.07.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 23/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
23.07.26 , 22:02 Παραδίδεται στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος E-65
23.07.26 , 21:52 Ιωάννα Τούνη: Οι νέες iconic φωτογραφίες της από το Μπαλί
23.07.26 , 21:48 Συναγερμός για την κακοκαιρία εξπρές - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
23.07.26 , 21:20 First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!
23.07.26 , 21:19 Μητσοτάκης για ηλεκτρικά πατίνια: Πρώτα η ασφάλεια των παιδιών
23.07.26 , 20:56 Έλλη Κοκκίνου: Η απρόσμενη στιγμή στο Βουκουρέστι με ένα... βιολιστή!
Συναγερμός για την κακοκαιρία εξπρές - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της
Σύρος: Νεκρή 42χρονη μετά από συμπλοκή - Τη μαχαίρωσαν στην πλάτη
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
Βάσεις 2026: Ποιες σχολές ανέβηκαν - Τα top και bottom 5 τμήματα
Σταύρος Γεωργίου: Bίντεο με τον 28χρονο να βγαίνει ατάραχος από το γραφείο
Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες και το μήνυμα ελπίδας
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε 11 περιοχές της Ελλάδας, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς.
  • Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πιερία είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.
  • Κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδοθεί για Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, με πιθανές βροχοπτώσεις που ισοδυναμούν με όλο το καλοκαίρι.
  • Η Αττική θα επηρεαστεί από το απόγευμα με ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι.
  • Από το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί, με επιστροφή στο καλοκαιρινό μοτίβο την Κυριακή.

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από αύριο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, την Παρασκευή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στο επίκεντρο είναι Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε:

  • ανατολική Θεσσαλία
  • Λάρισα
  • Βόλο
  • Πήλιο
  • Σκιάθο
  • Σκόπελο
  • Αλόννησο
  • Kεντρική και Bόρεια Εύβοια
  • Aνατολική Στερεά
  • Σαμοθράκη
  • Λήμνο
  • Θάσο

Συναγερμός για την κακοκαιρία εξπρές - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Για τις Σποράδες, τα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας και την κεντρική και βόρεια Εύβοια έχει βγει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς εκεί αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. «Μάλιστα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες είναι πιθανό να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε στο νερό που πέφτει ένα ολόκληρο καλοκαίρι», τόνισε η μετεωρολόγος.

Καιρός: Ποιες περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σε περιοχές όπως:

  • η Χαλκιδική
  • το Πήλιο
  • οι Σποράδε
  • Εύβοια

Παράλληλα, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Κακοκαιρία - Ματίνα Μπέρου

Καιρός: Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Από την κακοκαιρία εξπρές θα επηρεαστεί και η Αττική, με καταιγίδες που από το απόγευμα έως αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, κυρίως σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Βαρνάβα, Μαραθώνα, Πάρνηθα και Πεντέλη, μέσα σε λίγες μόνο ώρες μπορεί να πέσει όσο νερό πέφτει συνήθως σε ολόκληρο τον Ιούλιο, ενώ είναι πιθανό να δούμε και χαλάζι. Φαινόμενα θα έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας.

Καιρός: Ποιες περιοχές της Αττικής θα έχουν πολύ έντονα φαινόμενα

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν και μέχρι το ξημέρωμα θα απασχολήσουν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά της Μαγνησίας και μέχρι το πρωί τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, ενώ γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με τη δροσιά και τους ισχυρούς βοριάδες να διατηρούνται. Την Κυριακή επιστρέφουμε στο καλοκαιρινό μοτίβο.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΕΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάνη: Καρέτα Καρέτα Δάγκωσε Και Τραυμάτισε Τραγουδίστρια
Ελλαδα
Μάνη: Καρέτα καρέτα δάγκωσε και τραυμάτισε τραγουδίστρια που κολυμπούσε
Σταύρος Γεωργίου: Bίντεο Με 28χρονο Να Φεύγει Από το Γραφείο
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: Bίντεο με τον 28χρονο να βγαίνει ατάραχος από το γραφείο
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 23/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Σύρος: Νεαρή Γυναίκα Βρέθηκε Μαχαιρωμένη
Ελλαδα
Σύρος: Νεκρή 42χρονη μετά από συμπλοκή - Τη μαχαίρωσαν στην πλάτη
Σταύρος Γεωργίου: Στη ΓΑΔΑ Οι Κόρες Του - Δίωξη Στον 28χρονο
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: Στη ΓΑΔΑ οι κόρες του - Δίωξη στον 28χρονο
έκτακτη είδηση
Ελλαδα
Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά με έναν σοβαρά τραυματία
Βάσεις 2026: Ποιες Σχολές Ανέβηκαν Και Ποιες Έπεσαν
Ελλαδα
Βάσεις 2026: Ποιες σχολές ανέβηκαν - Τα top και bottom 5 τμήματα
Χανιά: Γιατί Διώκονται Ιατροδικαστής Και Τοξικολόγος
Ελλαδα
Χανιά: Γιατί διώκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος
Συναγερμός Στον Άρειο Πάγο - Βγαίνουν Καπνοί Από Το Υπόγειο
Ελλαδα
Συναγερμός στον Άρειο Πάγο - Μαύροι καπνοί από το υπόγειο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top