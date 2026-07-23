Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από αύριο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, την Παρασκευή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στο επίκεντρο είναι Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε:

ανατολική Θεσσαλία

Λάρισα

Βόλο

Πήλιο

Σκιάθο

Σκόπελο

Αλόννησο

Kεντρική και Bόρεια Εύβοια

Aνατολική Στερεά

Σαμοθράκη

Λήμνο

Θάσο

Για τις Σποράδες, τα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας και την κεντρική και βόρεια Εύβοια έχει βγει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς εκεί αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. «Μάλιστα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες είναι πιθανό να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε στο νερό που πέφτει ένα ολόκληρο καλοκαίρι», τόνισε η μετεωρολόγος.

Καιρός: Ποιες περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σε περιοχές όπως:

η Χαλκιδική

το Πήλιο

οι Σποράδε

Εύβοια

Παράλληλα, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Καιρός: Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Από την κακοκαιρία εξπρές θα επηρεαστεί και η Αττική, με καταιγίδες που από το απόγευμα έως αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, κυρίως σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Βαρνάβα, Μαραθώνα, Πάρνηθα και Πεντέλη, μέσα σε λίγες μόνο ώρες μπορεί να πέσει όσο νερό πέφτει συνήθως σε ολόκληρο τον Ιούλιο, ενώ είναι πιθανό να δούμε και χαλάζι. Φαινόμενα θα έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν και μέχρι το ξημέρωμα θα απασχολήσουν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά της Μαγνησίας και μέχρι το πρωί τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, ενώ γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με τη δροσιά και τους ισχυρούς βοριάδες να διατηρούνται. Την Κυριακή επιστρέφουμε στο καλοκαιρινό μοτίβο.

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