Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά με έναν σοβαρά τραυματία

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Πηγή: φωτογραφία creta24, βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος βρισκόταν μόνος του στον χώρο.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε σε επιχείρηση που σχετίζεται με πολυεστέρα και βάρκες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο.
  • Η Πυροσβεστική έσπευσε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία είχε σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο συνέχιζε να καπνίζει.
  • Οι αναθυμιάσεις από τα καμένα υλικά προκάλεσαν ανησυχία, με τους πυροσβέστες να χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε γειτονικές κατοικίες, αλλά η ατμόσφαιρα παρέμεινε αποπνικτική.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Χανιά, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη έκρηξη και ακολούθησε φωτιά, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός ανθρώπου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο υλικό, βρισκόταν μόνος του στον χώρο τη στιγμή του συμβάντος και υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

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Η έκρηξη καταγράφηκε σε κτίριο όπου στεγαζόταν επιχείρηση που σχετίζεται με πολυεστέρα και βάρκες. Από την ισχύ του συμβάντος έσπασαν τζάμια, ενώ το ίδιο το κτίριο υπέστη βαριές ζημιές από τη φωτιά και τις εκρήξεις που ακολούθησαν.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική, η οποία επιχείρησε για την κατάσβεση. Όπως προκύπτει από το υλικό, όταν έγινε η καταγραφή της εικόνας η φωτιά είχε σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο το κτίριο συνέχιζε να καπνίζει και η ατμόσφαιρα παρέμενε αποπνικτική λόγω των υλικών που είχαν καεί.

Έκρηξη στα Χανιά με ζημιές στο κτίριο

Η εικόνα μετά το συμβάν δείχνει εκτεταμένες φθορές στο ακίνητο. Το κτίριο «έχει καταστραφεί, έχει υποστεί ζημιές, έχει καεί, έχουν σπάσει τα τζάμια, έχουν γίνει ζημιές», όπως περιγράφεται στο υλικό, με το κύριο βάρος της καταστροφής να εντοπίζεται στην επιχείρηση όπου βρίσκονταν τα υλικά πολυεστέρα και οι βάρκες.

Από την έως τώρα περιγραφή, δεν προκύπτει ζημιά σε γειτονικές κατοικίες. 

Η σοβαρότητα του περιστατικού συνδέεται και με το είδος των υλικών που κάηκαν. Γίνεται ειδική αναφορά στον πολυεστέρα, ενώ επισημαίνεται ότι η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και με έντονη οσμή από τα κατάλοιπα της καύσης.

Βαριά ατμόσφαιρα από τα καμένα υλικά

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναθυμιάσεις στο σημείο της έκρηξης. Η περιγραφή αναφέρει ότι δεν ήταν μόνο η φωτιά το πρόβλημα, αλλά και οι εκρήξεις που σημειώθηκαν, καθώς και τα τοξικά στοιχεία που συνδέονται με τα υλικά της καύσης.

Το στοιχείο αυτό εξηγεί και γιατί οι πυροσβέστες συνέχισαν να κινούνται στον χώρο με προστατευτικό εξοπλισμό, ακόμη και μετά τον περιορισμό της φωτιάς, καθώς το κτίριο εξακολουθούσε να καπνίζει.

Ο ιδιοκτήτης ήταν μόνος στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν ο τραυματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Αναφέρεται ότι βρισκόταν μόνος του στον χώρο όταν σημειώθηκε η έκρηξη και η φωτιά, γεγονός που εξηγεί γιατί μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για έναν μόνο τραυματία.

Το περιστατικό στα Χανιά εξελίχθηκε σε βιομηχανικό συμβάν με σοβαρό τραυματισμό, εκρήξεις, επικίνδυνες αναθυμιάσεις και μεγάλες ζημιές στην εγκατάσταση, ενώ η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την ασφάλεια του χώρου.

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