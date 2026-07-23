Βάσεις 2026: Ποιες σχολές ανέβηκαν - Τα top και bottom 5 τμήματα

Άνοδος για 6 στις 10 σχολές

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Aνακοινώθηκαν οι βάσεις 2026 / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 62% των τμημάτων παρουσίασε άνοδο στις βάσεις εισαγωγής, με σημαντική αύξηση στις Πολυτεχνικές και Ιατρικές σχολές.
  • Η υψηλότερη βάση εισαγωγής για το 2026 ήταν 20.995 μόρια στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ.
  • Οι νομικές σχολές και οι σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση στις βάσεις εισαγωγής.
  • Συνολικά, 70.593 υποψήφιοι συμμετείχαν, με ποσοστά επιτυχίας 97,47% για ΓΕΛ και 63,23% για ΕΠΑΛ.
  • 9.739 θέσεις παρέμειναν κενές λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Για ακόμη μία χρονιά, οι βάσεις εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσίασαν μεικτή εικόνα διακυμάνσεων, με το ποσοστό των τμημάτων και σχολών που σημείωσαν άνοδο να φτάνει, όπως και την προηγούμενη χρονιά, το 62%.

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Σημαντική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα Πληροφορικής και τα τμήματα Πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των Ιατρικών σχολών. Στον αντίποδα, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση.

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής - Δείτε τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, το υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593 (60.584 ΓΕΛ και 10.009 ΕΠΑΛ) και, συνολικά, εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων των ΓΕΛ ανήλθε στο 97,47% και το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στο 63,23%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τη διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, υποβλήθηκαν 20.909 αιτήσεις και οι επιτυχόντες ανήλθαν στους 14.225, με ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής στις ΣΑΕΚ στο 68,03%.

Πάντως, συνολικά 9.739 θέσεις έμειναν κενές, αριθμός παρόμοιος με εκείνον των προηγούμενων ετών, μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Βάσεις 2026: Οι top και bottom 5 σχολές

Την υψηλότερη βάση εισαγωγής για το 2026 είχε και φέτος, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με 20.995 μόρια, βάση που κινήθηκε ανοδικά μάλιστα, σε σχέση με την περυσινή χρονιά κατά 615 μόρια.

Όπως και πέρυσι, στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ η άνοδος των βάσεων των αρχιτεκτονικών σχολών έφερε στην κορυφή και τα τμήματα της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, η πρώτη πεντάδα των τμημάτων με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής για το 2025 έχει ως εξής:

  1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα, με βάση εισαγωγής τα 20.995 μόρια.
  2. Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής τα 19.600 μόρια.
  3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση εισαγωγής τα 19.228 μόρια.
  4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βάση εισαγωγής τα 19.130 μόρια.
  5. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής 18.950 μόρια.

Από την άλλη, η χαμηλότερη βάση εισαγωγής που κατεγράφη αυτή τη χρονιά ήταν τα 7.190 μόρια του τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Αναλυτικότερα, τα πέντε τμήματα με τις χαμηλότερες βάσεις για φέτος είναι:

  1. Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής τα 7.190 μόρια.
  2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), με βάση εισαγωγής τα 7.380 μόρια.
  3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής 7.540 μόρια.
  4. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρέβεζα), με βάση εισαγωγής 7.640 μόρια.
  5. Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη), με βάση εισαγωγής 7.690 μόρια.

Πώς κινήθηκαν οι βάσεις 2026

Εντυπωσιακή άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν οι Πολυτεχνικές σχολές, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε τα 1.000 μόρια. Ενδεικτικά, η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα και η σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, κατέγραψαν άνοδο 1.805 και 1.890 μόρια, αντίστοιχα.

Σημαντική ήταν και η άνοδος που κατέγραψαν στην πλειονότητά τους οι σχολές Πληροφορικής. Μάλιστα, οι σχολές της Πληροφορικής εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων σημείωσαν άνοδο της τάξεως των 200 έως και 1.700 μορίων.

Και οι βάσεις των ιατρικών σχολών κινήθηκαν ανοδικά, άνοδος η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων φέτος στο μάθημα της Φυσικής.

Ελαφρά πτώση κατέγραψαν οι βάσεις των Νομικών Σχολών και Σχολών Ψυχολογίας. «Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο οι νομικές σπουδές και οι σπουδές ψυχολογίας έχουν σταθερή ζήτηση. Το γεγονός ότι δεν ανέβηκαν εδώ οι βάσεις, οφείλεται στις επιδόσεις των υποψηφίων που ήταν χαμηλότερες αλλά και στο γεγονός ότι είχαμε λιγότερους υποψήφιους φέτος στο συγκεκριμένο πεδίο».

Μεγαλύτερη Άνοδος και μεγαλύτερη πτώση

Η πρώτη τριάδα τμημάτων με τη μεγαλύτερη άνοδο έχει ως εξής:

  1. Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μόρια: 14.720, άνοδος κατά 7.570 μόρια.
  2. Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών Αθήνας, στην εκκλησιαστικά Ακαδημία Αθηνών, μόρια: 13.555, άνοδος κατά 4.425 μόρια.
  3. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ - Σώματα), μόρια: 15.750, άνοδος κατά 2.695 μόρια.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό μορίων κατέγραψαν τα εξής τμήματα:

  1. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόρια: 10.490, πτώση κατά 4.230 μόρια.
  2.  Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), μόρια: 10.384, πτώση κατά 1.681 μόρια.
  3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ- Σώματα), μόρια: 11.120, πτώση κατά 1.960 μόρια.
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