Στη Μύκονο βρίσκονται Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας. Το αγαπημένο ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει τη βραδινή του βόλτα στα Ματογιάννια.

Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε χαλαρούς και ευδιάθετους να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι.

Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μαριέττα Χρουσαλά έπελεξε ένα καλοκαιρινό outfit για την έξοδό της στο νησί των ανέμων. Ειδικότερα, φόρεσε ένα κοντό shirt-dress με κοντά, φαρδιά μανίκια και ζώνη από το ίδιο ύφασμα που έδενε στη μέση. Το φόρεμα είχε print με λαχούρια και γεωμετρικά μοτίβα σε γήινες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του σιέλ και του μπεζ- καφέ. Συνδύασε το ρούχο της με ταμπά δερμάτινα flat slides με καπιτονέ υφή.

Δύο μέρες νωρίτερα, η πρώην Σταρ Ελλάς και επιχειρηματίας δημοσίευσε στο instagram ένα υποθαλάσσιο βίντεο από τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά. «Fun summer days», έγραψε στη λεζάντα.

Το ζευγάρι που μετρά 16 χρόνια γάμου λατρεύει τα ταξίδια και ταξιδεύει συχνά μαζί με τα τρία του παιδιά.

Τον Απρίλιο, είχαν ταξιδέψει οικογενειακώς στο Cape Town, ενώ πιο πρόσφατα ταξίδεψαν στο Μαϊάμι για να δουν αγώνα του Μουντιάλ.

Όμως το πιο τρελό της όνειρο που πραγματοποιήθηκε ήταν να δει από κοντά το Φαράγγι της Αντιλόπης στην Αριζόνα. «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα να επισκεφτώ το φαράγγι της Αντιλόπης! Επιτέλους κατάφερα να το κάνω με την οικογένεια και τους φίλους μου! Ένα από τα πιο όμορφα μέρη που έχετε δει ποτέ. Είναι όλα φυσικά και όλα μαγικά», έγραψε σε ανάρτησή της στις 24 Ιουνίου.