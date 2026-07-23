Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε χαμογελαστό και ευδιάθετο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.07.26 , 15:32 Απίστευτο: Tραυματιοφορέας αρνήθηκε αμαξίδιο σε ηλικιωμένο εν μέσω καυσωνα
23.07.26 , 15:32 Παραπομπή Τριαντόπουλου: Τι ζητούν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών
23.07.26 , 15:03 Νατάσα Παζαΐτη: Χαλαρή βόλτα με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή
23.07.26 , 14:46 Η Ελλάδα λαμβάνει 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SAFE
23.07.26 , 14:34 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
23.07.26 , 14:31 Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
23.07.26 , 14:22 Εμπρηστές χρησιμοποιούσαν γάτες για να βάζουν φωτιές στην Ιταλία
23.07.26 , 14:15 Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
23.07.26 , 14:00 Γαλλικός κότσος: Το χτένισμα που αναβιώνει το old-Hollywood-glamour
23.07.26 , 13:52 Ιωάννα Τούνη: Οι νέες iconic φωτογραφίες της από το Μπαλί
23.07.26 , 13:42 Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
23.07.26 , 13:20 Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
23.07.26 , 13:18 Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
23.07.26 , 13:18 Ελένη Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της από τις διακοπές
23.07.26 , 12:39 Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής - Δείτε τα αποτελέσματα
Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριέττα Χρουσαλά: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! / βίντεο Happy Day 20/5/26

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο, περπατώντας χέρι χέρι.
  • Η Χρουσαλά φόρεσε ένα καλοκαιρινό shirt-dress με γεωμετρικά μοτίβα και ταμπά δερμάτινα flat slides.
  • Δημοσίευσε υποθαλάσσιο βίντεο από τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά, αναφέροντας 'Fun summer days'.
  • Το ζευγάρι έχει 16 χρόνια γάμου και ταξιδεύει συχνά με τα τρία παιδιά του.
  • Πρόσφατα επισκέφτηκαν το Φαράγγι της Αντιλόπης στην Αριζόνα, ένα από τα όνειρα της Χρουσαλά.

Στη Μύκονο βρίσκονται Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας. Το αγαπημένο ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει τη βραδινή του βόλτα στα Ματογιάννια. 

Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε χαλαρούς και ευδιάθετους να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι. 

Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μαριέττα Χρουσαλά έπελεξε ένα καλοκαιρινό outfit για την έξοδό της στο νησί των ανέμων. Ειδικότερα, φόρεσε ένα κοντό shirt-dress με κοντά, φαρδιά μανίκια και ζώνη από το ίδιο ύφασμα που έδενε στη μέση. Το φόρεμα είχε print με λαχούρια και γεωμετρικά μοτίβα σε γήινες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του σιέλ και του μπεζ- καφέ. Συνδύασε το ρούχο της με ταμπά δερμάτινα flat slides με καπιτονέ υφή.

Δύο μέρες νωρίτερα, η πρώην Σταρ Ελλάς και επιχειρηματίας δημοσίευσε στο instagram ένα υποθαλάσσιο βίντεο από τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά. «Fun summer days», έγραψε στη λεζάντα. 

Το ζευγάρι που μετρά 16 χρόνια γάμου λατρεύει τα ταξίδια και ταξιδεύει συχνά μαζί με τα τρία του παιδιά.

Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες

Τον Απρίλιο, είχαν ταξιδέψει οικογενειακώς στο Cape Town, ενώ πιο πρόσφατα ταξίδεψαν στο Μαϊάμι για να δουν αγώνα του Μουντιάλ. 

Όμως το πιο τρελό της όνειρο που πραγματοποιήθηκε ήταν να δει από κοντά το Φαράγγι της Αντιλόπης στην Αριζόνα. «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα να επισκεφτώ το φαράγγι της Αντιλόπης! Επιτέλους κατάφερα να το κάνω με την οικογένεια και τους φίλους μου! Ένα από τα πιο όμορφα μέρη που έχετε δει ποτέ. Είναι όλα φυσικά και όλα μαγικά», έγραψε σε ανάρτησή της στις 24 Ιουνίου. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΛΕΩΝ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα Με Τον Γιο Της, Αλέξανδρο Καραμανλή
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσα Παζαΐτη: Χαλαρή βόλτα με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή
Λεωνίδας Κουτσόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Οι νέες iconic φωτογραφίες της από το Μπαλί
Τσολάκη: Το Τρυφερό Στιγμιότυπο Με Την Κόρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της από τις διακοπές
Αμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα»
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα»
Vivienne Jolie Pitt
Celebrities & Gossip Νεα
Vivienne Jolie Pitt: «Διαγράφει» κι επίσημα το επίθετο του Brad Pitt!
Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top