Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της

Το «ευχαριστώ» της για τις ευχές και το καλοκαιρινό άλμπουμ από την Ταϊτή

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Πώς είχε αντιδράσει ο πρώην της Ζιζέλ όταν έμαθε πως έκανε νέα σχέση/ βίντεο από Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζιζέλ Μπούντχεν γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της στις 20 Ιουλίου με φωτογραφίες σε λεοπάρ μπικίνι και ροζ μπαλόνια.
  • Ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις ευχές και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τον νέο κύκλο της ζωής της.
  • Γιόρτασε με κέικ σε σχήμα καρδιάς και φωτογραφίες με τον γιο της και τον σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε.
  • Η Ζιζέλ έχει αποκτήσει τρία παιδιά, με τον τελευταίο γιο της να γεννιέται το 2025.
  • Η προσωπική της ζωή έχει αλλάξει μετά το διαζύγιο με τον Τομ Μπρέιντι το 2022.

Η Βραζιλιάνα καλλονή, Ζιζέλ Μπούντχεν, έκλεισε τα 46 της χρόνια στις 20 Ιουλίου και όπως φαίνεται διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της. Πριν λίγες ώρες, δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών της με την ίδια να ποζάρει με λεοπάρ μπικίνι σε καλοκαιρινό σκηνικό...κρατώντας ροζ μπαλόνια. 

«Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Νιώθω τόσο ευγνώμων για αυτόν τον νέο κύκλο που ξεκινά και για όλες τις περιπέτειες που βρίσκονται μπροστά μας. Είθε η αγάπη και η καλοσύνη που μοιράζεστε να επιστρέψουν στον καθένα σας χιλιοπλασιασμένα», έγραψε το supermodel στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Η Ζιζέλ γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της/ instagram

Η Ζιζέλ γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της/ instagram

Το γλυκό με το κεράκι της ήταν ένα κέικ σε σχήμα καρδιάς, με καρύδια στην κορυφή. Το χεράκι του γιου της που προσπαθεί να πιάσει τα μπαλόνια έχει απαθανατιστεί στη φωτογραφία. 

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To birthday cake της Ζιζέλ για τα 46α γενέθλιά της/ instagram

To birthday cake της Ζιζέλ για τα 46α γενέθλιά της/ instagram

Το διάσημο αγγελάκι της Victoria's Secret έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο με τον Τομ Μπρέιντι, τον Οκτώβριο του 2022. 

Τον Φεβρουάριο του 2025, έγινε μητέρα για τρίτη φορά αποκτώντας έναν γιο με τον νυν σύζυγό της, τον Βραζιλιάνο προπονητή ζίου- ζίτσου Χοακίμ Βαλέντε. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, μετά από περίπου τρία χρόνια σχέσης. 

Πριν λίγες μέρες, το μοντέλο δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στην Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας.

Σε αυτές, απαθανατίζεται το μοντέλο με τον 17 μηνών γιο της μέσα στη θάλασσα, ο Χοακίμ Βαλέντε με τον γιο του δίπλα σε ένα σαλάχι, αλλά και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της Ζιζέλ, ο 17χρονος Μπέντζαμιν Ρέιν και η 14χρονη Βίβιαν Λέικ Μπρέιντι, με τον μικρότερο αδελφό τους.

Ζιζέλ: O Χοακίμ Βαλέντε με τον γιο τους δίπλα σε ένα σαλάχι στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram

Ζιζέλ: O Χοακίμ Βαλέντε με τον γιο τους δίπλα σε ένα σαλάχι στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram

H Ζιζέλ με τον 17 μηνών γιο της στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram

H Ζιζέλ με τον 17 μηνών γιο της στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram

Ζιζέλ: O 17χρονος γιος της Μπέντζαμιν Ρέιν με τον 17 μηνών αδελφό του στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram

Ζιζέλ: O 17χρονος γιος της Μπέντζαμιν Ρέιν με τον 17 μηνών αδελφό του στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram

Ζιζέλ: Η 14χρονη κόρη της αγκαλιά  με τον 17 μηνών αδελφό του στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram

Ζιζέλ: Η 14χρονη κόρη της αγκαλιά  με τον 17 μηνών αδελφό του στη Γαλλική Πολυνησία/ instagram
 
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