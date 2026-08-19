5+1 λίμνες και ποτάμια για... παγωμένες καλοκαιρινές βουτιές!

5+1 λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες για μπάνιο το καλοκαίρι!

Κολυμπήστε και κάντε βουτιές στα δροσερά νερά τους

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Λίμνη Πλαστήρα: Η «Μικρή Ελβετία» που σε «κερδίζει» από την πρώτη ματιά / Βίντεο: ΕΡΤ

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Είστε λάτρεις των εκδρομών και επιζητάτε να κάνετε κάτι το ξεχωριστό φέτος στις διακοπές σας, εκτός από το να επισκεφτείτε παραδεισένιες παραλίες;

Καταρράκτες, πλατάνια, σοκάκια - Μία υπέροχη εκδρομή κοντά στην Αθήνα

Είστε πιο πολύ fan της φύσης, της εξερεύνησης και σας αρέσουν οι βουτιές σε λίμνες και ποτάμια με καταρράκτες, με κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά; Τότε δεν έχετε παρά να αποφασίσετε ποια μέρη θα ανακαλύψετε φέτος το καλοκαίρι!

Εμείς σας προτείνουμε τις παρακάτω προτάσεις για εναλλακτικές καλοκαιρινές βουτιές και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτή η εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη!

Λίμνη Τριχωνίδα στην Αιτωλοακαρνανία

Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη, καθαρότερη και ομορφότερη λίμνη της Ελλάδας. Ονομάζεται «το Πέλαγος της Αιτωλίας» και βρίσκεται νότια του Παναιτωλικού όρους και βόρεια του Αρακύνθου, ενώ συνδέεται δυτικά με τη γειτονική λίμνη Λυσιμαχία.

Η λίμνη, η οποία προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000, διαθέτει απαράμιλλη φυσική ομορφιά και μεγάλη βιοποικιλότητα. Η διαδρομή περιμετρικά της λίμνης Τριχωνίδας προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις, καθώς το κάλλος της λίμνης, αλλά και αντίστοιχα της περιοχής στο σύνολό της, είναι ασυναγώνιστο.

Μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας στη βοτσαλωτή παραλία Φωτμού, καθώς και στις παραλίες Μυρτιά και Σιταραλώνων, απολαμβάνοντας τα πιο καθαρά νερά! Βγάλτε υπέροχες φωτογραφίες στην ακρολιμνιά με τα νούφαρα κοντά στα Σιταράλωνα ή απαθανατίστε την υπέροχη θέα και το ηλιοβασίλεμα από τη Θέση Θέας Πετροχωρίου και, αντίστοιχα, τις ομορφιές της λίμνης στη Μυρτιά και το ηλιοβασίλεμά της. Τέλος, υπάρχει και δυνατότητα συμμετοχής σε ναυταθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από οργανωμένους συλλόγους στη θέση Δογρή.

Διακοπές με παιδιά: Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια

Λίμνη Κουρνά στα Χανιά

Εάν φέτος το καλοκαίρι στο πλάνο σας είναι να επισκεφτείτε το νησί της Κρήτης και θέλετε να ξεφύγετε από την πολυκοσμία, ψάχνοντας κάτι ξεχωριστό για να δροσιστείτε και να απολαύσετε την καταπράσινη φύση και τα δροσερά κρυστάλλινα νερά, τότε η λίμνη Κουρνά στον νομό Χανίων είναι αυτό που ζητάτε!

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, που θα σας καταπλήξει, ενώ παραμένει ακόμα ένας σχετικά «άγνωστος» προορισμός του νησιού.

Η μοναδική φυσική λίμνη με γλυκό νερό και η υπέροχη κατάλευκη αμμουδιά, συνδυάζονται υπέροχα με τον πλούσιο υδροβιότοπο που φιλοξενεί πάπιες και χήνες. 

Μπορείτε να κάνετε βόλτα με το θαλάσσιο ποδήλατο, θαυμάζοντας την ελληνική φύση και να κολυμπήσετε στα πεντακάθαρα νερά της.

Παύλιανη: Σαββατοκύριακο σε μοναδικά φυσικά μονοπάτια και καταρράκτες

Εάν θέλετε να κάνετε περπατώντας τον γύρο της λίμνης, τότε αυτό θα σας πάρει περίπου μία ώρα, ενώ στη μία όχθη της, θα βρείτε καφετέριες και κάποια ταβερνάκια.

Λίμνη Κουρνά: Δείτε στον χάρτη πώς θα πάτε

5+1 λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες για μπάνιο το καλοκαίρι!

Πολυλίμνιο στη Μεσσηνία

Η Πελοπόννησος έχει την τιμητική της φέτος για εσάς; Εάν έχετε επιλέξει φέτος να κάνετε τα μπάνια σας στις πανέμορφες παραλίες της, αλλά επιζητάτε και μία ξεχωριστή εμπειρία, πέρα από τα συνηθισμένα, τότε μία επίσκεψη στο Πολυλίμνιο θα σας εντυπωσιάσει!

Απαραίτητος εξοπλισμός: Μαγιό, πετσέτα, ένα μπουκαλάκι νερό και παπούτσια για περπάτημα. Φτάνοντας στον χώρο του πάρκινγκ θα περπατήσετε γύρω στα 10 λεπτά, συναντώντας στον δρόμο σας καταπράσινη βλάστηση και γραφικές, ξύλινες γέφυρες προτού αντικρύσετε ένα μαγευτικό τοπίο αποτελούμενο από 15 λίμνες και καταρράκτες, με υπέροχα νερά που σας περιμένουν να βουτήξετε και να δροσιστείτε στα κρύα νερά τους.

Χαρακτηριστικά είναι τα ονόματα αυτών των λιμνών, όπως του Ιταλού, του Πανάγου, της Σταθούλας κ.λπ.

Πού να πάω στο Πήλιο το καλοκαίρι - Oι top παραλίες

 

Πολυλίμνιο: Δείτε στον χάρτη πώς θα πάτε

5+1 λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες για μπάνιο το καλοκαίρι!

Βάθρες στη Σαμοθράκη

Βρίσκεστε στη Σαμοθράκη και αναζητάτε μία περιπετειώδης πρόταση που θα σας βγάλει από τη ρουτίνα των διακοπών σας; Εάν σας αρέσει το περπάτημα, η φύση και τα κρύα νερά, τότε σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφθείτε τις βάθρες του Φονιά, στο ομώνυμο φαράγγι της Σαμοθράκης.

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Ένας εντυπωσιακός καταρράκτης, ο οποίος πέφτει μαγικά σε μία ποταμίσια λίμνη με πραγματικά, κρυστάλλινα νερά, θα βρίσκεται εκεί για να σας υποδεχτεί και να σας δροσίσει. Η πλέον γνωστή βάθρα του Φονιά είναι η Κλείδωση με τον καταρράκτη των 35 μέτρων, αλλά απαιτείται αρκετό περπάτημα για να φτάσετε έως εκεί.

Υπάρχουν και άλλες βάθρες, που είναι πιο εύκολα προσεγγίσιμες, όπως αυτή της Γριάς, η οποία λέγεται ότι αριθμεί συνολικά 62 βάθρες, όλες με τη δική τους ξεχωριστή ομορφιά.

Η Βάθρα του Φονιά: Δείτε στον χάρτη πώς θα πάτε

Πηγές του Αχέροντα

Ένα από τα πιο κρύα και πεντακάθαρα νερά της Ελλάδας, με υπέροχη φύση και παραμυθένιο τοπίο που αξίζει να ανακαλύψετε! Οι πηγές βρίσκονται κοντά στο χωριό Γλυκή. Χαρακτηριστικό είναι το υπέροχο πλατανόδασος που απλώνεται κατά μήκος του ποταμού και στις δυο πλευρές του, ενώ το υπέροχο χρώμα του νερού του Αχέροντα θα σας μαγέψει!

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Ξεκινήστε να περπατάτε μέσα στο ποτάμι, κατά μήκος στου φαραγγιού και πιστέψτε μας, η εμπειρία που θα ζήσετε θα είναι μοναδική. Τα νερά είναι κρυστάλλινα με ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 20 βαθμούς τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ σε αρκετά σημεία θα χρειαστεί να κολυμπήσετε!  

Τέλος, εάν επιζητάτε κάτι ακόμη πιο περιπετειώδες υπάρχουν εταιρίες που διοργανώνουν διάφορες δραστηριότητες που μπορείτε να επιλέξετε, όπως ιππασία, rafting, canoe-kayak, τοξοβολία καθώς και ποδηλασία κατά μήκος του Aχέροντα.

Πηγές του Αχέροντα: Δείτε στον χάρτη πώς θα πάτε

Ποταμός Βενέτικος στα Γρεβενά

Είστε πιο πολύ βουνίσιοι τύποι ακόμη και το καλοκαίρι και αποφασίσατε φέτος να δείτε τις ομορφιές των Γρεβενών; Κανένα πρόβλημα: Στον ποταμό Βενέτικο, ο οποίος φημίζεται για τα γαλαζοπράσινα νερά του, μπορείτε να απολαύσετε τη φύση και τη δροσιά, κολυμπώντας στα κρυστάλλινα νερά του.

Υπάρχουν αρκετά κατάλληλα σημεία, όπως η γέφυρα στο ύψος του Ελευθεροχωρίου και κοντά στο πέτρινο γεφύρι του Σπανού. Άλλο ένα εντυπωσιακό σημείο για να δροσιστείτε και να απολαύσετε τις ομορφιές της φύσης είναι και εκείνο στην πέτρινη γέφυρα της Πορτίτσας.

Ποταμός Βενέτικος: Δείτε στον χάρτη πώς θα πάτε

Ρέμα Ορλιά στον Όλυμπο

Το μυθικό βουνό του Ολύμπου περιμένει να σας μαγέψει ακόμη και το καλοκαίρι. Έτσι, εάν σας αρέσουν οι βουτιές σε κρύα ποταμίσια νερά και η θέα των καταρρακτών, τότε επισκεφθείτε το Ρέμα του Ορλιά, στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, το οποίο βρίσκεται αρκετά κοντά στο Δίον. Αγαπημένος προορισμός των κατοίκων τις Πιερίας, αλλά κάπως άγνωστος για τους υπόλοιπους Έλληνες.

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Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου ρέματος είναι ότι σε αντίθεση με άλλα που σχηματίζουν καταρράκτες και βάθρες, εδώ η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Λίγες δεκάδες μέτρα μακριά, βρίσκεται ο πρώτος μικρός καταρράκτης με μία βάθρα με πεντακάθαρα και παγωμένα νερά.

Εάν, όμως κάνετε λίγη υπομονή, και αποφασίσετε να συνεχίσετε, σε ελάχιστα μόλις λεπτά θα συναντήσετε έναν δεύτερο και πιο εντυπωσιακό καταρράκτη, ο οποίος είναι αρκετά πιο ψηλός, ενώ μπορείτε να κάνετε και βουτιές από τα γύρω βράχια.

Μία εκδρομή στο Ρέμα του Ορλιά θα αποτελέσει μια αξέχαστη υδάτινη εμπειρία στις πλαγιές του μυθικότερου ελληνικού βουνού.

Ρέμα Ορλιά: Δείτε στον χάρτη πώς θα πάτε

Λίμνη Πλαστήρα - Καρδίτσα

Άν νομίζεις πως δεν κάνει για κολύμπι επειδή είναι τεχνητή, κάνεις μεγάλο λάθος! Η λίμνη διαθέτει τις τεχνητές παραλίες της Πεζούλας και του Λαμπερού και οι δροσερές όχθες της θα σε κερδίσουν.  

Αν σου αρέσει η εξερεύνηση, μπορείς να νοικιάσεις ένα κανόε καγιάκ μαζί με έναν φίλο σου και να κάνετε γυμναστική, αγναντεύοντας το μαγευτικό Θεσσαλικό τοπίο.

Λίμνη Πλαστήρα: Δείτε στον χάρτη πώς θα πάτε

5+1 λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες για μπάνιο το καλοκαίρι!

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