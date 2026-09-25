Πλάκα: Ολονύχτια επιχείρηση για τους 4 τουρίστες και το ηλικιωμένο ζευγάρι

Θα πετούσαν για ΗΠΑ οι τουρίστες, αλλά δεν εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο

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Πλάκα: Έξι αγνοούμενοι στα συντρίμμια του ισοπεδωμένου κτιρίου / EΡΤ

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα κι είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή του.

Έκρηξη Πλάκα: Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτιρίου

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό έξι αγνοούμενων ατόμων έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτή την στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στο σημείο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό έξι αγνοούμενων ατόμων έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα

Ακόμη, ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Έκρηξη Πλάκα: Θρίλερ με τους έξι αγνοούμενους

Οι πληροφορίες γύρω από την ταυτότητα των ανθρώπων που αγνοούνται είναι συγκεχυμένες.

Στον δεύτερο όροφο φέρεται να διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο όροφο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, φαίνεται πως διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.

Μάλιστα κατά πληροφορίες, οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση στις 15:30 το μεσημέρι, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, όμως δεν εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο.

Επιπλέον, νωρίτερα, εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε.

Όλα αυτά ενισχύουν τους φόβους ότι οι τέσσερις τουρίστες δεν είχαν φύγει από το κτίριο την ώρα της έκρηξης και της επακόλουθης κατάρρευσης του κτίσματος.

Έκρηξη Πλάκα: Ολονύχτια επιχείρηση  

Στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε λόγο για έξι αγνοούμενους που αναζητούνται ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους θα είναι ολονύχτια.

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ. Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει.

Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία, όμως η μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή είναι για τον εντοπισμό. Ήταν τρομακτική η έκρηξη. Είναι μια έκρηξη που μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο - τρία κτίρια είναι επίσης σε κακή κατάσταση», υπογράμμισε.

 

 

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