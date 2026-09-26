Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και πιθανές χαλαζοπτώσεις το Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο

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Σε ισχύ βρίσκεται η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για την επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 13/2026, βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

Το Σάββατο το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ιόνιο και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται ανατολικότερα.

Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο

Σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, εκτός από την Κέρκυρα και τους Παξούς, από τις πρώτες πρωινές έως τις προμεσημβρινές ώρες.

Από το μεσημέρι, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο και τα Κύθηρα και ενδέχεται να διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα. Στην Πελοπόννησο η ΕΜΥ εστιάζει κυρίως στη Λακωνία, στην ανατολική Αρκαδία και στη νότια Αργολίδα. Μαζί με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί τοπικά χαλάζι.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η ζώνη των ισχυρών φαινομένων αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα. Η Εύβοια περιλαμβάνεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν, ενώ πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, καθώς και στις Σποράδες.

Για τις περιοχές αυτές, το χρονικό διάστημα που επισημαίνει η ΕΜΥ εκτείνεται από τις πρώτες πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες.

Οι ώρες του έκτακτου δελτίου προσδιορίζουν πότε αναμένονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέχει αδιάκοπα σε κάθε περιοχή που αναφέρεται στην προειδοποίηση. Παράλληλα, βροχές μπορεί να εκδηλωθούν και εκτός των περιοχών στις οποίες επικεντρώνεται το έκτακτο δελτίο.

Η ΕΜΥ έχει αναφέρει ότι το δελτίο θα ανανεωθεί μέσα στις επόμενες 12 ώρες. Όσοι πρόκειται να μετακινηθούν στις περιοχές που επηρεάζονται καλό είναι να ελέγχουν τις νεότερες επίσημες προγνώσεις, καθώς η εξέλιξη των καταιγίδων και τα χρονικά διαστήματα των φαινομένων μπορεί να αλλάξουν με την επόμενη επικαιροποίηση.

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