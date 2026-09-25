Όταν το χωριό «κατέβαινε» στo Kολωνάκι για να γίνει... καλά

Η γιατρός σύστηνε την πλασμαφαίρεση και στις συγχωριανές της

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Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (25/9/2026)

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Στο χωριό της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν μαζί της, μιλούν για έναν άνθρωπο που άλλαξε πολύ με το πέρασμα του χρόνου. Η οικονομική άνεση ήταν εμφανής, και η συμπεριφορά - κυρίως του συζύγου - ήταν απόμακρη. Tην πλασμαφαίρεση, η γιατρός την σύστηνε και στις συγχωριανές της. 

Μαζωνάκης: Στο «φως» νέα μηνύματα - «Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά»

Στο χωριό της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη,

Το ιατρείο της Καρνεάδου επισκέφθηκαν αρκετοί συγχωριανοί της ανειδίκευτης γιατρού. Ανάμεσά τους και μια παιδική της φίλη με σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα. Για να γίνει καλά, η γιατρός, της άλλαξε το αγελαδινό γάλα που έπινε, της έκοψε το χοιρινό κρέας, και της έγραψε βιταμίνες.

«Μου είπε οτι θα πρέπει να κόψω το αγελαδινό γάλα και πρέπει να κάνω ένα συντονισμό τροφών μεταξύ αγελάδας, προβάτου και επίσης μου απαγόρευσε τελείως το χοιρινό» λέει χαρακτηριστικά η κ. Σταυρούλα Μητρίτσιου. 

Μάλιστα, η ανειδίκευτη γιατρός ήταν, εκτός από διαιτολόγος - διατροφολόγος, βιολόγος και αιματολόγος.

«Θυμάμαι μου πήρε αίμα από το δάχτυλο και μου έκανε μια ανάλυση αίματος με νωπό και στεγνό αίμα. Μέσα από το κομπιούτερ μου έδειξε τα κύττάρά μου, μου έδειξε ποια αρχίζουν και δεν έχουνε τη δομή που πρέπει, ποια αλλοιώνονται, για ποιο λόγο. Τελευταία είχε πάει μια φίλη μου. Σε αυτή απ' ό,τι ξέρω πρότεινε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γιατί, όπως είπε, απ' ό,τι είδε, είχαν αναπτυχθεί πολύ τα καρκινικά της κύτταρα», λέει η ίδια.

Τα φανταχτερά κοστούμια και ο απόμακρος σύζυγος 

Τα φανταχτερά κοστούμια και ο απόμακρος σύζυγος 

Ο σύζυγος ήταν διαφορετικός. Έδειχνε από το ντύσιμό του ότι δεν ήθελε πολλά με το χωριό.

Άνθρωπος της εκκλησίας μεν, και με ιδιαίτερη οικονομική άνεση, αλλά απόμακρος. Τα τελευταία χρόνια, χωρίς πολλές καλημέρες με τους ντόπιους.

Τι φέρεται να οδήγησε τη γιατρό στην ολιστική ιατρική

Η παιδική φίλη της γιατρού, που καθόταν και στο ίδιο θρανίο μαζί της, εξομολογήθηκε αποκλειστικά στο Star και τη Δήμητρα Τζιότζιου ποιο ήταν το γεγονός που, όπως της είπε, σημάδεψε τη ζωή της και την έκανε να αλλάξει κατεύθυνση προς την ολιστική ιατρική.

«Πέθανε ο άντρας της αδερφής της από καρκίνο, περίπου 33 ετών, και αυτό την είχε σοκάρει. Μου είπε ότι ακολουθεί τον τρόπο της ολιστικής ιατρικής και θυμάμαι μάλιστα ότι ο σύζυγός της τότε δε συμφωνούσε», αναφέρει η κ. Μητρίτσιου. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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