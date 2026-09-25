Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επικεφαλής θεσμικών οργάνων και κορυφαίοι επενδυτές, συζήτησαν στη Νέα Υόρκη τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της διευρυνόμενης σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Στο πλαίσιο της τρίτης συνάντησης του Europe Gulf Forum, που συγκάλεσε ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Φόρουμ και Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, σε συνεργασία με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Atlantic Council, Frederick Kempe, συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Tony Blair και ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Amos Hochstein.

«Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, σε συνεργασία με το Atlantic Council, ίδρυσε το Εurope Gulf Forum, μια πλατφόρμα όπου οι κορυφαίοι ηγέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συναντιούνται, συνεργάζονται και βρίσκουν λύσεις για το καλό όλων των χωρών» ανέφερε ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Εurope Gulf Forum, Θοδωρής Κυριακού.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenković και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί φέρνει γύρω από το ίδιο τραπέζι τις χώρες του Κόλπου και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μαζί και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

15α Global Citizen Awards: Ηγέτες και θεσμικοί παράγοντες έδωσαν το «παρών»

Περισσότεροι από 700 προσκεκλημένοι από την πολιτική, την επιχειρηματική κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών βρέθηκαν στην ίδια αίθουσα, σε μια βραδιά με έντονο διεθνές χρώμα για τα Global Citizen Awards.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρής Κυριακού, ως επίτιμος συμπρόεδρος του Global Citizen Awards.