Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας»

Εξακολουθεί να είναι «αισιόδοξος» για τα F-35

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Πηγή: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
  • Τόνισε ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας και εστιάζει στα δικαιώματα και την ασφάλεια της.
  • Ανέφερε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας είναι ευαίσθητες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για προεκλογικούς σκοπούς.
  • Παρά την αισιοδοξία του για τα F-35, η Τουρκία αντιμετωπίζει προκλητικές δηλώσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ.
  • Η συνεργασία Τουρκίας-ΗΠΑ έχει προχωρήσει σημαντικά, σύμφωνα με τον Ερντογάν.

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας» διαμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους  κατά την επίσκεψή του στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη. 

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου γείτονά μας. Μπορεί να διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση· αυτές δεν είναι οι ανησυχίες μας. Η ανησυχία μας είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» υποστήριξε ο Ερντογάν, σε ένα δεύτερο συνεχόμενο «άνοιγμα», μετά τους σχετικά χαμηλούς τόνους για τη χώρα μας, κατά την ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε:  «Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Βλέπουμε αυτές τις συζητήσεις από αυτή την οπτική γωνία. Εστιάζουμε στην δική μας ατζέντα και τώρα ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις». 

Να σημειωθεί πάντως ότι την ίδια ώρα η Άγκυρα στέλνει αντιφατικά μηνύματα, καθώς το τουρκικό ΥΠΕΞ καταδίκασε χθες την «σφαγή» των Τούρκων στην…  άλωση της Τριπολιτσάς, ενώ και σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προέβη σε μπαράζ προκλητικών ισχυρισμών.   
Ερντογάν για τα f-35: πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε

Ο Ερντογάν φαίνεται πάντως να μη χάνει την αισιοδοξία του και για τα F-35 παρότι δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, ανατρέχοντας στα όσα είχε πει τον Ιούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.  

Δήλωσε συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος για το ζήτημα:   

«Συζητήσαμε αυτό το θέμα και με τον κ. Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επέδειξε θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Τώρα περιμένουμε αυτή η βούληση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα βήματα. Συνεχίζουμε τις επαφές μας για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε αποτελέσματα. Η διμερής μας σχέση με τον κ. Τραμπ έχει επίσης δώσει ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει προχωρήσει σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ και θα επιτύχουμε ακόμη υψηλότερους στόχους». 
 

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